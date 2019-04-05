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不畏共軍挑釁 海軍陸戰隊發布演訓實況

2019-04-05 13:42聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

中國大陸海空軍近日多次發動對台挑釁行動，我軍方今公佈「陸戰隊第99旅」接受三軍聯合作戰測考的實況影片，影片中強調，共軍近期在空中、海上以及網路上屢次的挑釁行為，不僅企圖改變兩岸現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。

海軍司令部今發佈永遠忠誠的演訓實況影片，由陸戰隊員現身闡述身為一位中華民國海軍陸戰隊隊員的心聲。面對潛藏的衝突危機，海軍陸戰隊強調，將秉持「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，誓死捍衛中華民國主權，守疆衛土，維護得來不易的民主自由。

在三軍聯合作戰演訓的畫面背景中，陸戰隊員說，每位陸戰隊員對國家忠貞不二的心、守護家園的決心，在最險惡的環境，我們依然全力以赴，無懼的奔向目標，每個人彼此相互合作、信念一致，合力完成不可能的任務，這就是陸戰隊的榮譽勳章。

陸戰隊指出，共軍近期在空中、海上以及網路上屢次的挑釁行為，不僅企圖改變兩岸現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定。面對潛藏的衝突危機，中華民國海軍陸戰隊將秉持「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，誓死捍衛中華民國主權，守疆衛土，維護得來不易的民主自由。

海軍指出，演訓實況影片也展現陸戰隊員不求戰，也不畏戰的精神，將繼續地勤訓精練、戮力備戰，體現兩棲作戰勁旅的榮譽。我們只有一個信念，讓中華民國能夠永續發展，百姓可以安居樂業，這也是展現陸戰隊守護家園的決心。永遠忠誠，就是我們的榮譽勳章。

海軍司令部發佈「陸戰隊第99旅」接受三軍聯合作戰測考的實況影片，強調我軍不求戰、...
海軍司令部發佈「陸戰隊第99旅」接受三軍聯合作戰測考的實況影片，強調我軍不求戰、不畏戰的精神。圖／截自海軍陸戰隊執行三軍聯合作戰訓練測考影片
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