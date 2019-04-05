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【重磅快評】中共軍演老李演很大 小英只會鐵公雞

2019-04-05 09:25聯合報 主筆室

共機越過海峽中線，與我戰機「對峙」十餘分鐘才離去。蔡英文總統下令軍方必須「強勢驅離」越線共機；日本產經新聞近日開始連載的「李登輝秘錄」，卻對當前緊繃的情勢提出一個問題：「兩岸高層極機密情報管道現在仍有用嗎？」

李登輝秘錄透露，一九九五年台海危機前夕，時任國策顧問曾永賢接到來自中共高層的「極機密傳話」，暗示對岸將發射飛彈，但不會波及台灣本土，提醒台灣不要貿然採取軍事報復。隨後中共對台軍演，美國航母進台海，台灣始終冷靜以對，危機平安落幕。

秘錄還披露，曾永賢一九九二年就曾赴北京密會當時的中共國家主席楊尚昆，此後兩岸建立發射飛彈前事先通知的聯絡管道。甚至，根據李登輝和曾永賢的理解，中共此階段沒有對台動武意念，是「對岸國家主席的許諾」。

李登輝至少兩次接獲對岸訊息的表情，都讓曾永賢記憶深刻。一次是台灣向美國軍購F16戰機，楊尚昆表示「無可奈何」，李登輝聽到轉述時面露放心的表情；另一次則是對台軍演前的「傳話」，相對於曾永賢奮力直奔總統府報告的汗如雨下，李登輝臉上浮現鬆一口氣的神情，更深印在曾永賢腦海裡。

然而，在李登輝「鬆一口氣」後，卻上演了另一段已獲證實的兩岸諜報故事。

李登輝公開稱中共發射的是「啞巴彈」，引起中共反間諜部門的注意，追查逮捕向台灣提供這些重要情報的解放軍少將劉連昆。劉連昆如今已入祀台灣軍情局的忠烈堂。

最後，江澤民發射的飛彈，成了替李登輝助選的禮炮；劉連昆和台灣情報網，則成了李登輝大嘴巴的犧牲品。中共劍指美國，兩岸演戲給美國看；至於前來助陣的美國航母，原來都在狀況外？

曾永賢和劉連昆兩個管道是否相關尚不清楚，但李登輝秘錄若所載屬實，那麼可以確定，一九九二年，李登輝相信中共沒有犯台意圖，甚至建立了通知軍演的類軍事互信措施；一九九五年台海危機前夕，李登輝更已掌握中共軍演詳情，胸有成竹，「十八套劇本」果然有所本。

「密使」往返，需要雙方具有一定的互信基礎。李登輝和曾永賢兩人早期都有台共背景；李登輝當時還是國統會主委、曾永賢也是國統會研究委員，國統綱領仍然有效。如今，國統會和國統綱領早廢棄了。

「兩岸高層極機密情報管道現在仍有用嗎？」現在兩岸情勢再度緊張，日本媒體問得好！

中共軍演，李登輝也演很大；共機越線，蔡英文只會「鐵公雞」。問題在於，中共已對蔡英文定性，還有什麼「管道」嗎？別說兩岸演戲了，蔡政府根本樂為美國鳴鑼喝道。也許該問的是，蔡英文可有幾套劇本？或者，就是一套全本鐵公雞？又或者，難道她只當共機越線是來助選的？

蔡英文總統昨天視導空軍第四聯隊，慰勉日前攔截監控中共解放軍戰機的技勤人員。...
蔡英文總統昨天視導空軍第四聯隊，慰勉日前攔截監控中共解放軍戰機的技勤人員。圖／取自蔡英文臉書
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