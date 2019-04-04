陸：美派軍人赴台 違一中原則

2019-04-04 23:42 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



大陸外交部發言人耿爽昨表示，以任何藉口派軍事人員赴台，都違反一中原則和中美三公報規定。 （中新社） 分享 facebook

美方證實，自二○○五年以來，美方就派遣包括現役軍人在內的人員進駐ＡＩＴ台北辦事處。大陸外交部發言人耿爽昨表示，以任何藉口派軍事人員赴台，都違反一中原則和中美三公報規定，必然給中美關係造成消極影響。中共官方鷹派媒體環球時報則發表社評嗆聲，倡議中共軍機飛越台灣、進行射擊演習，甚至披露斬首計畫等多項反制方案。

耿爽昨天在大陸外交部記者會指出，美方在與台灣保持非官方關係的問題上，是作出過明確承諾的。中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，此前已多次就有關問題向美方表明嚴正立場。

他強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方以任何藉口派軍事人員赴台，都違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必然給中美關係造成消極影響。中方敦促美方重信守諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，糾正錯誤做法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

環球時報社評指出，中方應確立「你打你的，我打我的」基本策略，構建清晰的施壓工具和方式。文章建議，中方應在以下有實質意義的領域向前推進。

一是目前艦機繞台逐漸常態化，不再理會所謂台海中線。認真研究、準備軍機飛越台灣的選項，包括無人機和主戰飛機進行這一任務的不同方案。行動一旦實施，對台當局的壓力將是雪崩式的。

二是展開一九九六年式的射擊演習，射擊點可多可少，離台灣島可近可遠，在一些特殊時間點上打擊台當局的氣焰。

三是制訂針對台方一旦踩紅線時執行反分裂國家法的各種軍事計畫，並引導台灣輿論討論。比如通過媒體披露「斬首計畫」、戰時第一波攻擊方案、登陸點預設等。

針對共機日前越過台海中線，南韓東亞日報分析，中共軍機武嚇台灣，意在牽制美印太戰略。分析指，中國和台灣的戰機對峙事件，赤裸裸地顯現出美國和中國圍繞台灣的軍事霸權矛盾正在加劇。軍事專家們認為，美國和中國發生軍事衝突可能性最大的地方，就是台灣。