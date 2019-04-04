陸軍司令部證實聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規畫

2019-04-04 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部今天表示，陸軍聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規劃，是為適應未來地面防衛作戰型態，將地面部隊朝「發揮聯合兵種協同」及「提升獨立作戰能力」方向發展。

國軍將啟動精粹案以來，新一波大規模兵力組織調整，國防部長嚴德發下令執行「可恃戰力」專案，將陸軍七個打擊旅與關渡指揮部，重新整編聯合兵種營，各個聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官。此外，各營增編一個迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等火力支援連，此案將精簡五個機步營、一個戰車營，近三千人約現在一個聯兵旅兵力員額轉用充實其他部隊。

陸軍裝甲旅與機步旅，裝備繁多，任務繁重，召募士兵困難，是陸軍各部隊編現比低於80%的單位，向來都只在60%道70％之間徘徊，中南部召募狀況尚可，北部最差。在陸軍裝甲旅、機步旅是當前募兵始終無法滿足要求的艱苦單位下，可恃戰力專案是不是削足適履，外界疑慮不少。

陸軍司令部表示，軍隊編裝組織調整，係考量敵情威脅、作戰需求及新式武器裝備籌建等因素，以符現代化戰爭型態，持續不斷研究改進。

陸軍司令部說，陸軍聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規劃，係為肆應未來地面防衛作戰型態，參考各先進國家作法，將地面部隊朝「發揮聯合兵種協同」及「提升獨立作戰能力」方向發展，使其具備「平戰一致」、快速執行應變制變及全方位打擊任務之可恃戰力。目前相關細節仍在研議中，未來將選擇實驗單位結合駐地、戰備任務及裝備保養訓練等務實驗證回饋成效、逐次完成，以為周延。