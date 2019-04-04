美軍駐台AIT大方說 華美斷交後首位駐台陸戰隊員是他

2019-04-04 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國在台協會台北辦事處（AIT/T)昨日提及駐台館處有陸戰隊員，根據了解，第一位駐台的美國陸戰隊軍官是一名美軍上尉Scott McDonald ，中文譯名叫麥德威，當年他的編制在AIT台北辦事處的「聯絡事務組」下。

AIT發言人孟雨荷昨天表示，自從2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊。這是AIT首度證實此事。

據了解，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）內設有「安全合作組」與「聯絡事務組」，由現役美軍負責台美軍事交流事宜。孟雨荷所指2005年起館處有陸戰隊，是指聯絡事務組當時在陸、海、空軍官外，增派一名陸戰隊軍官。

2005年起美軍現役軍官開始進駐AIT，取代原先退役人員，而第一個駐台的陸戰隊軍官是一名上尉Scott McDonald ，中文譯名叫麥德威，他2008年駐台，目前官拜中校，任職美軍夏威夷的官方智庫「亞太安全研究中心」。該中心介紹他的簡歷清楚提及，麥德威是台美自1979年斷交後，首位派台的美國海軍陸戰隊現役軍官（ https://apcss.org/college/faculty/mcdonald/ ）。