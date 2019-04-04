AIT神秘美軍編制首曝光 駐台美軍數比駐北京多

2019-04-04 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國在台協會台北辦事處（AIT/T)昨日提及駐台館處有陸戰隊。官員今天說，不要把一個長期駐台的美國陸戰隊事務官職務，解讀為美國陸戰隊員進駐AIT。

AIT發言人孟雨荷昨天表示，自從2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊。這是AIT首度證實此事。

據了解，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）內設有「安全合作組」與「聯絡事務組」，由現役美軍負責台美軍事交流事宜。孟雨荷所指2005年起館處有陸戰隊，是指聯絡事務組當時在陸、海、空軍官外，增派一名陸戰隊軍官。2005年，第一個駐台的陸戰隊軍官是一名上尉，中文譯名叫麥德威。

AIT/T聯絡事務組長是陸軍上校，下轄有陸、海、空軍中校事務官3人，以及陸戰隊少校事務官1人，總計5人。安全合作組長同樣也是陸軍上校，下轄陸海空小組與訓練辦公室，每個小組有2到3名軍職或國防文官，人數比聯絡事務組多很多。

美國國防部會按資深律定AIT駐台美軍軍官為駐台資深軍事代表，大多時候是由安合組長擔任。

事實上，美軍駐台的軍事人員，人數比駐中國大陸北京使館更多，只是美國駐北京大使館有正牌的陸戰隊警衛，而國防武官階級是准將。美國在全世界只有駐英國、俄羅斯、北京的國防武官是將官。