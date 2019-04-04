親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
NCC主委請辭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

共機越中線財神爺年初就知道 北港武德宮國運籤神準

2019-04-04 12:37聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

中共戰機飛越台灣海峽中線，引起兩岸緊張情勢，也讓兩岸關係惡化升高，其實早在今年農曆開春第一天，國內財神祖廟的雲林縣北港鎮武德宮以「扶鸞」方式出了國運籤詩，就出現「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」，直指兩岸關係會比過去更緊張，果然共機越中線證實了籤詩所言，信徒均感神奇。

國內規模最大的財神廟雲林縣北港武德宮，有別於一般宮廟，採「扶鸞出籤詩」方式，在農曆正月初一降文出「年運鸞文」。文中的「神澤金烏綻光熱」被指今年普遍溫度高，果然受暖冬影響，國內最近包括蒜頭等作物因氣候太熱，致歉收嚴重，且稻作和枝也相繼因天熱罹病受損，農委會主委陳吉仲還疲於奔命，多次下鄉搶救「農災」，才穩定農情。

更神的是籤中再出示「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」當時也被解籤直指兩岸關係會比過去更為緊張。

武德宮說，武德宮年運鸞文分3段，第一段通常是「報頭銜」介紹神尊身分，每段第一個字的藏頭就是天官武財神，也像整篇文章的大綱一般，而第二段就是春夏秋冬，4季運勢主文，最後一段則做為收尾、補充。

廟方總幹事林再良說，籤詩開頭的「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」，當時就被解籤，暗示兩岸關係會更緊張，但神明會出來幫忙，盼讓民眾安心。

至於第二段的詩文應是指「春多雨；夏時炎熱，工商活動茂盛」；「秋時，顯示轉折，不過仍看不出是何事變化；冬時的「冬凜華夏九宮排」，意指可能在兩岸會有大事情」，其中一句「士俊才郎工商利」應指士商的成績不錯，不過農業可能需要注意。可說句句應驗現況。

尤其最近發生共機越線，引起國內外輿論譁然，廟方主委林安樂想起年初的國運籤，再仔細推敲解讀，在網路和友分享，引起熱烈回響，不少信徒除稱讚財神爺籤文神準，也更一步細究籤文，期能再從中探出端倪，好為將來做好準備。

國內最大的財神祖廟武德宮每年開春朝拜求財求運的人潮如織。記者蔡維斌／攝影
國內最大的財神祖廟武德宮每年開春朝拜求財求運的人潮如織。記者蔡維斌／攝影
分享
國內最大的財神祖廟武德宮今年完成地藏王殿安座，以保眾信安康。記者蔡維斌／翻攝
國內最大的財神祖廟武德宮今年完成地藏王殿安座，以保眾信安康。記者蔡維斌／翻攝
分享
國內最大的財神祖廟武德宮每年開春朝拜求財求運的人潮如織。記者蔡維斌／攝影
國內最大的財神祖廟武德宮每年開春朝拜求財求運的人潮如織。記者蔡維斌／攝影
分享
北港武德宮今年開出國運籤詩，當時本報報導內容指兩岸關係會緊張。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今年開出國運籤詩，當時本報報導內容指兩岸關係會緊張。記者蔡維斌／翻攝
分享
北港武德宮今年開出國運籤詩全文。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今年開出國運籤詩全文。記者蔡維斌／翻攝
分享
北港武德宮今年開出國運籤詩，當時本報報導內容指兩岸關係會緊張。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮今年開出國運籤詩，當時本報報導內容指兩岸關係會緊張。記者蔡維斌／翻攝
分享

北港農委會
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

國軍兵力組織大調整 整編聯合兵種營

2019-04-04 09:56

視導嚇阻共機的聯隊 蔡英文：穿裙的 也能當好三軍統帥

2019-04-04 13:30

共機越線爭議 蔡英文今到嘉義慰勞空軍

2019-04-04 11:33

【即時短評】可恃戰力專案 削足適履

2019-04-04 09:57

黑鷹進駐汰除8架S-70C 空軍救護新機籌購撤案

2019-04-04 09:56

陸航UH-1H服役近50年 汰除沒除役儀式令人憾

2019-04-04 09:23

蔡總統宣布 國造潛艦2025成軍

2019-04-04 00:10

AIT首度證實 陸戰隊2005即派駐

2019-04-04 00:08

繼續對共機越線表態 蔡總統明赴嘉義慰勞飛官

2019-04-03 19:54

AIT/T 2005進駐美陸戰隊真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17

共機越中線 陳明通憂民眾沒危機感

2019-04-03 17:08

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

影／國防部心戰影片回應共機越中線事件 強調國軍不畏戰

2019-04-03 15:38

政治操作！軍購大錢坑 台灣填得起嗎？

2019-04-03 15:29

國軍將領大調動 蕭維民陳曉明就新職

2019-04-03 14:54

共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16

陸軍：採購M109A6自走砲及精準彈藥進入建案程序

2019-04-03 10:37

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

共機越台海中線 美批北京：片面改變台海現狀

2019-04-03 00:07

欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

AIT再貼美軍印太司令證詞 反對改變台海現狀作為

2019-04-02 18:07

中國軍機連兩天挑釁 民進黨：證明中國就是麻煩製造者

2019-04-02 15:39

蔡總統令空軍戰機強勢驅離越界共機 國防部：有規劃

2019-04-02 15:39

【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？

2019-04-02 14:48

殲11越中線 美點名陸片面改變現狀

2019-04-02 14:27

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

共機穿透的不只台海中線 而是台灣政黨的病態人格

2019-04-02 13:14

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26

綠委凍預算要改陸官校歌 國防部：維護軍史乃必守信念

2019-04-02 11:02

共機越中線 華爾街日報：美應售台F-16V

2019-04-02 10:47

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

共機越線 陸媒稱「對台灣當局嚴正警告」 劍指美國

2019-04-02 00:27

美日關注北京破壞和平

2019-04-02 00:17
看更多

熱門文章

韓國瑜受訪要「太陽們」溝通 提出理想幫中華民國選總統

2019-04-04 01:11

「開嗆」韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

2019-04-03 13:59

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58

就職百日團隊民調不及格 韓國瑜允檢討改進

2019-04-03 18:31

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

影／韓國瑜現身夜店 民眾驚聲尖叫「韓市長我愛你」

2019-04-04 01:50

韓國瑜喜迎工總1598億投資 許立明：陳菊任內已啟動

2019-04-03 21:12

【重磅快評】柯文哲批陳吉仲有夠差 就是差了韓國瑜一大截

2019-04-03 17:32

吳韓會再生變 韓國瑜中午致電延到418訪美返國後再談

2019-04-03 16:26

國軍兵力組織大調整 整編聯合兵種營

2019-04-04 09:56

獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14

影／漁港垂釣會議爆退席抗議先射箭再畫靶 唐鳳錯愕

2019-04-03 13:53

看丈夫就職百日 佳芬姐有感：現在衣服換我在洗了

2019-04-03 16:34

「不怕關的最大！」 扁踩紅線嗆抓我 龍介仙：和小英合演一齣戲

2019-04-04 09:00

AIT/T 2005進駐美陸戰隊真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

總統府攝影比賽獲獎作品挨批 專業組第1名回應了

2019-04-03 22:47

吳韓會突延後 韓國瑜：沒意願參加初選

2019-04-03 23:58

總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆

2019-04-03 13:42

陸媒稱「中國花蓮」 吳釗燮霸氣回：做你的白日夢

2019-04-03 22:08

陳明通的禽獸論惹議 王丹：這不是基本的價值觀嗎？

2019-04-04 08:04

國軍將領大調動 蕭維民陳曉明就新職

2019-04-03 14:54

韓國瑜選總統請縣市長表態？侯友宜：黨部當裁判又當鼓譟者

2019-04-03 15:07

【即時短評】蘇貞昌主導人事搬風 選前總清理？

2019-04-03 22:35

獨立機關不好過！主委詹婷怡、陳英鈐掰了 只有「顧皇帝」穩坐大位

2019-04-04 08:00

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24

韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14

韓國瑜參加南投三玄宮慶典 南投、高雄合作拚經濟

2019-04-03 21:14

蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17

議員質詢韓國瑜遭網路恐嚇 警查出IP在境外

2019-04-03 14:24

影／出訪美國 韓國瑜：可能會與退休大使節見面

2019-04-04 04:39

內部民調曝光？民進黨駁斥某網路媒體民調新聞

2019-04-03 17:52

唐鳳澄清：陳其邁意思是盤點50個釣點絕非50個漁港

2019-04-03 16:39

她參選立委貼出23年前和陳唐山合照 當年模樣曝光

2019-04-03 16:42

「吳韓會」延到18日 韓國瑜：盼黨中央先與其他人談

2019-04-03 18:28

影／國防部心戰影片回應共機越中線事件 強調國軍不畏戰

2019-04-03 15:38

周錫瑋：扁蔡賴組成「總統級貪汙聯盟」

2019-04-03 15:32

無暇聽簡報 民進黨議員批韓國瑜百日出國兩趟

2019-04-03 15:10

新聞解讀／韓國瑜拒成擋箭牌？等累積能量？

2019-04-04 00:11

「禽獸說」失言 陳明通今上節目講話變超謹慎

2019-04-03 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top