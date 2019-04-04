共機越中線財神爺年初就知道 北港武德宮國運籤神準

2019-04-04 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



中共戰機飛越台灣海峽中線，引起兩岸緊張情勢，也讓兩岸關係惡化升高，其實早在今年農曆開春第一天，國內財神祖廟的雲林縣北港鎮武德宮以「扶鸞」方式出了國運籤詩，就出現「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」，直指兩岸關係會比過去更緊張，果然共機越中線證實了籤詩所言，信徒均感神奇。

國內規模最大的財神廟雲林縣北港武德宮，有別於一般宮廟，採「扶鸞出籤詩」方式，在農曆正月初一降文出「年運鸞文」。文中的「神澤金烏綻光熱」被指今年普遍溫度高，果然受暖冬影響，國內最近包括蒜頭等作物因氣候太熱，致歉收嚴重，且稻作和枝也相繼因天熱罹病受損，農委會主委陳吉仲還疲於奔命，多次下鄉搶救「農災」，才穩定農情。

更神的是籤中再出示「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」當時也被解籤直指兩岸關係會比過去更為緊張。

武德宮說，武德宮年運鸞文分3段，第一段通常是「報頭銜」介紹神尊身分，每段第一個字的藏頭就是天官武財神，也像整篇文章的大綱一般，而第二段就是春夏秋冬，4季運勢主文，最後一段則做為收尾、補充。

廟方總幹事林再良說，籤詩開頭的「官靈聖尊護國基」、「神威戍禦保疆台」，當時就被解籤，暗示兩岸關係會更緊張，但神明會出來幫忙，盼讓民眾安心。

至於第二段的詩文應是指「春多雨；夏時炎熱，工商活動茂盛」；「秋時，顯示轉折，不過仍看不出是何事變化；冬時的「冬凜華夏九宮排」，意指可能在兩岸會有大事情」，其中一句「士俊才郎工商利」應指士商的成績不錯，不過農業可能需要注意。可說句句應驗現況。