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中共自由航行被批敵我不分 謝龍介：打下來就能說服我

2019-04-04 11:31聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介最近在政論節目中提到中共台海「自由航行」，引發挺綠民眾不滿，指他敵我不分，根本賣台。謝昨晚在政論節目中再度表示，「如果你把對方的軍機打下來就能說服我，你們台獨是玩真的」，否則不必談敵我不分。

節目主持人劉寶傑昨晚在節目中表示，美國最近不只航行台海，還跟菲律賓一起軍事演習，並跟日本空軍聯合，可以說是「全面包抄中國」，

謝表示，美國跟韓國的軍事演習喊停，是因為川普要與金正恩碰面，否則早就舉辦；他重申，美國船艦可以在台灣海峽自由航行，日本、韓國的遊輪可以在此自由航行，為何中國大陸不能在此自由航行。

主持人表示，所以人家說謝龍介敵我不分，謝表示，美國並沒有說中國不能在台海自由航行，只有說不要用武力威脅台灣，因為美國已經主張大家都能在台海走了。

謝龍介表示，如果真的主張獨立，「應該把對方戰機打下來」，否則只敢跟著對方，卻說他敵我不分，很難說服人。

謝龍介之前表示，中共軍機越過台海中線是針對美國而非台灣，認為美國既然可以戰艦開來開去，視同自由航行，中共也可以，而他的說法引發爭議，臉書「打馬捍將紛絲團」特別po出這一段發言，被網友痛批。

網友在粉團中批評「謝龍介操流利台語不代表愛台灣，根本就是賣台」、「兩者的差異就是美國沒有說要武力併吞台灣，謝議員懂了嗎」、「這不是賣台什麼才是賣台」

國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚上政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
國民黨台南市黨部主委謝龍介昨晚上政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
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