【即時短評】可恃戰力專案 削足適履

2019-04-04 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部長嚴德發向官兵談話提當建構可恃戰力，深入查究，這是指聯合兵種營兵力編制重整計畫。陸軍裝甲旅、機步旅當前募兵始終無法滿足要求的艱苦單位，可恃戰力專案是不是削足適履，外界疑慮不少。

陸軍裝甲旅與機步旅，裝備繁多，任務繁重，召募士兵困難，是陸軍各部隊編現比低於80%的單位，向來都只在60%道70％之間徘徊，中南部召募狀況尚可，北部最差。

國防部可恃戰力專案推動後，專案裁掉五個機步營職缺，可以省下近三千個員額，幾乎就是一個聯兵旅，都是這兩種部隊的員額，是否募不到人，索性精簡，不無疑慮。

聯合兵種營的概念，早在民國86年至90年推動精實案可見端倪，當時戰車營、裝步營已經使用過混合型態的特遣隊編組，戰車營有裝步連，裝步營有戰車營，裝甲兵與步兵在戰時須遂行步戰協同，既然戰時須混編，平常就將編組在一起。

這個主張乍聽下很正確，卻有盲點，導致這項編組未蒙戰時之利前，已受其害。海軍將同型艦艇編在同一艦隊，空軍同一戰機機種編在同一聯隊，簡化補保，陸軍整合裝步營與戰車營，讓裝步營負責維修裝備的二級場，除原有的裝甲車，還必須保養戰車，人員專長、設施、機工具都要兩套，戰車營面臨同樣情境。這個現象一直到93年精進案時，才被裝甲兵出身的陸軍司令胡鎮埔下令改回原狀。現在準備推動聯合兵種營，可能重蹈當年覆輒。