國軍兵力組織大調整 整編聯合兵種營

2019-04-04 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍將啟動精粹案以來，新一波大規模兵力組織調整，國防部長嚴德發下令執行可恃戰力專案，將陸軍七個打擊旅與關渡指揮部，重新整編聯合兵種營，各個聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官。此外，各營增編一個迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等火力支援連，精簡五個機步營、一個戰車營，近三千人約現在一個聯兵旅兵力員額轉用充實其他部隊。

這項新的編裝7月試行編組，國防部規畫將陸軍7個打擊旅，包括542旅、564旅、584旅、586旅4個裝甲旅，269旅、234旅、333旅3個機步旅，以及關渡指揮部，以聯合兵種營方式，重新調整編組。

陸軍打擊旅編組型態，裝甲旅二個戰車營、二個步兵營、一個砲兵營。機步旅是三個步兵營、一個戰車營、一個砲兵營。未來全數裁撤成三個聯兵營、一個砲兵營。

關渡指揮部現有四個機步營，改編成二個聯兵營，保留二個機步營。

據了解，這項專案是師法美軍的聯兵營，甚至是共軍合成旅所轄合成營的概念，希望發揚聯合兵種戰力。

陸軍裝甲旅新編成三個聯兵營，二個營分別是二個戰車連、二個步兵連。一個營是二個步兵連、一個戰車連。

機步旅是二個營編配二個步兵連、一個戰車連，另一個營是二個戰車連、一個步兵連。各個聯兵營營部，增編海軍、空軍、陸航聯絡官與UAV無人機圖資分析官，各營增編一個火力支援連，包括迫砲排、反裝甲飛彈排、刺針飛彈排、狙擊組等。

可恃戰力專案表面上加進海空軍聯繫幕僚，實質具有精簡兵力效果，精簡五個機步營、一個戰車營，近三千 名兵力，正是目前募兵最難召募的機步與裝甲部隊員額。陸軍蘭陽指揮部、台東指揮部、外離島部隊，將維持原編制。

國防部表示，國軍編裝組織調整，考量敵情威脅、防衛作戰需求及武器裝備籌建等因素，以符現代化戰爭型態，持續不斷研究改進，使戰力充分發揮。陸軍聯兵旅內聯合兵種營編組，是為適應未來戰爭型態及台澎防衛作戰需求，參考各先進國家作法，將地面部隊朝聯合兵種及獨立作戰方向發展，使其具備平戰一致，建置可快速執行應變制變及全方位打擊任務的可恃戰力。目前相關細節仍在研議中，未來將選擇營級單位試行，驗證成效，循序漸進，逐次完成。