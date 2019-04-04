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黑鷹進駐汰除8架S-70C 空軍救護新機籌購撤案

2019-04-04 09:56聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍部分S-70C型機（如圖）因可靠度不佳，將陸續配合政策汰除，相關戰備缺口由U...
空軍部分S-70C型機（如圖）因可靠度不佳，將陸續配合政策汰除，相關戰備缺口由UH-60M黑鷹直升機銜接。圖／國防部
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陸軍原採購60架UH-60M直升機，奉令移撥給空軍救護隊及內政部空勤總隊。空軍司令部表示，空軍原規劃籌補17架全天候救護機，以接替解決現有S-70C型機機齡老舊，且面臨消失性商源等問題，但陸軍移撥15架UH-60M型黑鷹直升機，空軍已在今年1月完成接機作業，並計畫將其中5架性能提升為夜間搜救機型，空軍因此將把原規劃的「救護機新機籌購案」撤案。現有S-70C-1/A型直升機將逐年汰除，現已汰除8架。

陸軍移撥15架UH-60M直升機，空軍去年（107）編列4億餘元用於構改及建構零附件存量，在尚未成軍在構改及零附件存量補充完畢後，今年又編列高達3億餘元零附件採購。

空軍司令部解釋，為支援108年度機隊整體維持需求，編列3億601萬6000元，其中因應後續維持需求執行軍購案開案所需生效款6252萬6000元，並參酌107年度空軍實際飛行零附件耗用及陸軍近年零附件耗用情形，檢討採購後續婎持所需零附件「後燃油傳送器」等2000多項零件，預算需求2億4349萬元。

空軍原規劃籌補17架全天候救護機，以接替解決現有S-70C型機機齡老舊，且面臨消失性商源等問題，為維持整體搜救及演訓能量，後遵國防部指導，秉三軍共享原則，由陸軍移撥15架UH-60M型機給空軍，已在今年1月完成接機作業，統由聯合作戰指揮中心指導及調派搜救能量，達成搜救任務，完成後將辦理原規劃的「救護機新機籌購案」撤案作業。目前S-70C-1/A型直升機已汰除8架。

空軍表示，為增進UH-60M型機搜救能力，空軍在完成15架機移撥作業後，將執行其中5架機性能提升，以利夜間搜救任務遂行。空軍107年編列4億8000萬元，其中因應搜救任務採購電動吊掛及增程油箱。

空軍表示，S-70C-1/A型直升機自民國75年接機至今，已超出30年使用年限，平日擔負各項山海空難搜救、外離島傷患後送等任務，出勤率極高，為維持救護任務安全，依政策旨導自陸軍接收15架UH-60M直升機，逐年汰除S-70C-1/A型直升機，以降低任務風險，增加安全裕度。

空軍黑鷹直升機陸軍
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