陸航UH-1H服役近50年 汰除沒除役儀式令人憾

2019-04-04 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部證實，航特部目前還有不到10架的UH-1H直升機，已於去年底被下令「解除戰備」，不再賦予飛行任務，結束在台近50年服役歷史。 圖／擷自軍聞社陸軍長青操演影片 分享 facebook

陸軍在台服役近50年的UH-1H直升機，陸軍原對外宣稱「解除戰備」，仍保留數架機維持妥善，以備援贈或調度彈性之用，但根據國防部內部資料，UH-1H在去年底就奉令全數「汰除」。對不少退役直升機飛行員與軍事迷而言，多認為此型機在台服役近50年，是台灣民眾最熟悉的機種，汰除卻沒有除役典禮，讓人遺憾。

陸軍司令部表示，UH-1H直升機已屆高壽期機齡，奉國防部104年3月10日國勤字軍整字第1040000524號令，已於107年6月汰除22架，12月底全數汰除。據了解，航特部航空旅原飛UH-1H直升機的飛行員，多集中於台南歸仁基地，目前多轉換成為飛TH-67教練直升機，一來考量換裝容易，二來也不用改調其他基地。

陸軍司令部還指出，陸軍依作戰需求原規劃採購90架UH-60M黑鷹直升機，取代UH-1H直升機，但考量國防整體財力，97年先行採購60架UH-60M直升機；另配合UH-1H汰除，陸軍已依「國軍聯合戰力規劃」指導及建案程序，研擬後續直升機籌獲規劃，將依整體預算額度納後續年度執行。

針對UH-1H汰除，不但引發網路社群討論，也有軍迷事製作U機除役紀念布章，不少退役直升機飛行員與軍事迷認為，UH-1H在台服役近50年，也曾是民間空中搜救主力，廣為民眾熟悉，一朝汰除卻沒有任何紀念儀式，讓人遺憾。

我國在1969年3月由航空工業發展中心與美國貝爾飛機公司合作生產UH-1H通用直升機，首架直升機1970年12月14日出廠，前後陸續生產118架，交由陸軍空降特戰司令部下轄的航空一、二大隊使用。後續因精實、精進案，改隸航特部空騎旅、航空旅至今，目前少數UH-1H由歸仁基地負責維保。