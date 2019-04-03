親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
NCC主委請辭
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

孤獨、壓力與他鄉：一場王柏融與自己的對戰

日職／王柏融被批一安大王 日人發「悲報」評台灣人嚴酷

繼續對共機越線表態 蔡總統明赴嘉義慰勞飛官

2019-04-03 19:54聯合報 記者程嘉文╱即時報導

3月31日上午，中共解放軍派出兩架殲11型戰機，在澎湖西南方空域穿越海峽中線，打破兩岸多年來的默契。事後，蔡英文總統表示，已經要求空軍：如果未來共機再度越界挑釁，國軍第一時間就要強勢驅離。依據府方消息也指出，蔡總統明天將飛往嘉義基地的空軍第四聯隊慰勉飛官。嘉義基地的F-16戰機，是當天緊急起飛執行攔截監控任務的國軍部隊之一。

在共機採取類似挑釁行動後，蔡總統刻意安排視察空軍部隊，藉以顯示捍衛主權決心，明天不是第一次。2017年7月20日，共軍首度同時雙向繞台。相關消息當晚由日本防衛省發布後，第二天國防部首度公布相關照片，是一架台南基地空軍第一聯隊經國號戰機攔截一架編號20013的轟六K型機。28日，蔡英文總統邀請媒體一同飛往台南，慰勉參與當天攔截任務的飛官。這當然不是我方第一次攔截共軍長航，而蔡總統卻高調展示肯定，宣傳目的可見一斑。

此外，國軍現役142架F-16A/B正在進行「鳳展專案」性能提升計畫，將戰力增進到F-16V（F-16 Block 70/72）水準。首批四架出廠的飛機，目前已經飛到嘉義基地，不過目前仍屬於試飛階段。預期此次總統到訪嘉義，應該也會了解改良後的F-16性能、使用狀況等資訊。

前年7月20日中共軍機繞台，28日蔡總統飛往台南基地，慰勉執行攔截的飛官。報系資...
前年7月20日中共軍機繞台，28日蔡總統飛往台南基地，慰勉執行攔截的飛官。報系資料照，記者杜建重／攝影
分享

F-16空軍國軍
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17

AIT/T 2005進駐美陸戰隊真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29

共機越中線 陳明通憂民眾沒危機感

2019-04-03 17:08

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

影／國防部心戰影片回應共機越中線事件 強調國軍不畏戰

2019-04-03 15:38

政治操作！軍購大錢坑 台灣填得起嗎？

2019-04-03 15:29

國軍將領大調動 蕭維民陳曉明就新職

2019-04-03 14:54

共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16

陸軍：採購M109A6自走砲及精準彈藥進入建案程序

2019-04-03 10:37

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

共機越台海中線 美批北京：片面改變台海現狀

2019-04-03 00:07

欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

AIT再貼美軍印太司令證詞 反對改變台海現狀作為

2019-04-02 18:07

中國軍機連兩天挑釁 民進黨：證明中國就是麻煩製造者

2019-04-02 15:39

蔡總統令空軍戰機強勢驅離越界共機 國防部：有規劃

2019-04-02 15:39

【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？

2019-04-02 14:48

殲11越中線 美點名陸片面改變現狀

2019-04-02 14:27

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

共機穿透的不只台海中線 而是台灣政黨的病態人格

2019-04-02 13:14

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26

綠委凍預算要改陸官校歌 國防部：維護軍史乃必守信念

2019-04-02 11:02

共機越中線 華爾街日報：美應售台F-16V

2019-04-02 10:47

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

共機越線 陸媒稱「對台灣當局嚴正警告」 劍指美國

2019-04-02 00:27

美日關注北京破壞和平

2019-04-02 00:17

共機再飛日宮古海峽 我全程掌握

2019-04-02 00:10

新聞眼／中美秀肌肉 台灣自亂淪角力場

2019-04-02 00:05

國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離

2019-04-01 23:48

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

長知識／今天飛出宮古海峽的轟六 隸屬海軍非空軍

2019-04-01 20:12

陸軍司令、國防大學校長明布達 嚴德發主持

2019-04-01 19:44

共機連2天飛宮古海峽 國軍：全程監偵無繞台

2019-04-01 19:11

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34
看更多

熱門文章

扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不

2019-04-03 01:02

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

2019-04-03 08:00

「開嗆」韓國瑜 柯文哲：賣水果不會解決我們的問題

2019-04-03 13:59

【即時短評】獨立機關不獨立 乾脆改名東西南北廠

2019-04-03 12:14

共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16

陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲

2019-04-03 08:18

恐嚇鄭議員與恐嚇她的韓粉同一人 黃光芹批：可恥可恨

2019-04-02 21:12

送韓國瑜投資清單 王文淵：工總絕對投資高雄2000億以上　

2019-04-03 11:08

吳韓會再生變 韓國瑜中午致電延到418訪美返國後再談

2019-04-03 16:26

古物劫難！大師壁畫慘遭肢解 鑑價竟是驚人數目

2019-04-03 09:00

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊軍官進駐

2019-04-03 17:37

獨／阿扁嗆餐會一定上台 大陳島協會：號召上百人包圍

2019-04-03 15:14

就職百日團隊民調不及格 韓國瑜允檢討改進

2019-04-03 18:31

影／用韓國瑜假錄音拉票？ 費鴻泰重批：嚴重的政治舞弊

2019-04-03 10:55

總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆

2019-04-03 13:42

NCC詹婷怡請辭 四政策恐生變

2019-04-03 02:12

【重磅快評】柯文哲批陳吉仲有夠差 就是差了韓國瑜一大截

2019-04-03 17:32

王金平、韓國瑜晚上碰面 王金平：談投資高雄的事

2019-04-02 22:28

謝龍介的中共「自由航行」說引爭議 網友批賣台

2019-04-03 16:42

顏擇雅評賴清德：「只靠深綠捐錢不可能打贏選戰」

2019-04-03 13:06

【即時短評】綠版換柱？臨全會難解危機 恐引政治風暴

2019-04-02 23:03

「簽什麼MOU沒有用啦」 柯文哲暗酸韓國瑜政治採購

2019-04-03 11:56

【新聞內幕】蘇揆下通牒 詹婷怡開罰假新聞後就下台

2019-04-02 21:08

吳敦義：5日下午3點半約韓國瑜談選總統 要動一下腦筋

2019-04-03 10:28

韓國瑜選總統請縣市長表態？侯友宜：黨部當裁判又當鼓譟者

2019-04-03 15:07

看丈夫就職百日 佳芬姐有感：現在衣服換我在洗了

2019-04-03 16:34

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58

政院說沒逼詹婷怡辭 認為未來主委會有壓力

2019-04-03 11:10

韓國瑜訂單可能被卡 謝龍介：一定率農漁民包圍農委會

2019-04-03 11:18

「禁日核災食品進口」上公投 柯文哲砲轟：這個叫弱智

2019-04-03 14:24

國軍將領大調動 蕭維民陳曉明就新職

2019-04-03 14:54

請辭？被請辭？ NCC主委詹婷怡走人

2019-04-03 00:44

韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14

陸軍：採購M109A6自走砲及精準彈藥進入建案程序

2019-04-03 10:37

議員質詢韓國瑜遭網路恐嚇 警查出IP在境外

2019-04-03 14:24

盼徵召韓國瑜？國民黨要立委提名人、縣市長明確表態

2019-04-03 10:36

邱太三、詹婷怡辭職 陳怡潔：陳明通也該下台

2019-04-03 13:35

方便2020大選布局！蘇嘉全傳將讓出立院龍頭寶座

2019-04-03 18:58

扁挑戰「四不原則」踩紅線？ 中監：參加募款餐會要申請

2019-04-03 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top