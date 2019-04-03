繼續對共機越線表態 蔡總統明赴嘉義慰勞飛官

2019-04-03 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



3月31日上午，中共解放軍派出兩架殲11型戰機，在澎湖西南方空域穿越海峽中線，打破兩岸多年來的默契。事後，蔡英文總統表示，已經要求空軍：如果未來共機再度越界挑釁，國軍第一時間就要強勢驅離。依據府方消息也指出，蔡總統明天將飛往嘉義基地的空軍第四聯隊慰勉飛官。嘉義基地的F-16戰機，是當天緊急起飛執行攔截監控任務的國軍部隊之一。

在共機採取類似挑釁行動後，蔡總統刻意安排視察空軍部隊，藉以顯示捍衛主權決心，明天不是第一次。2017年7月20日，共軍首度同時雙向繞台。相關消息當晚由日本防衛省發布後，第二天國防部首度公布相關照片，是一架台南基地空軍第一聯隊經國號戰機攔截一架編號20013的轟六K型機。28日，蔡英文總統邀請媒體一同飛往台南，慰勉參與當天攔截任務的飛官。這當然不是我方第一次攔截共軍長航，而蔡總統卻高調展示肯定，宣傳目的可見一斑。