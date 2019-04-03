AIT/T2005進駐美陸戰隊的真相 原來是這樣！

2019-04-03 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



媒體今天報導美國在台協會（AIT)發言人孟雨荷指駐台館處2005年就駐有美陸戰隊員，引申美派陸戰隊員進駐AIT新館執行守衞任務。但官員透露，自2005年起，是AIT駐台的「聯絡事務組」增編一名陸戰隊軍官，功能完全比照邦交國的武官，而非館處配置陸戰隊的使館守衛。

媒體今天報導引述AIT的話，指針對外界關注新館是否會派駐美陸戰隊？孟雨荷回覆詢問時首度「證實」：從2005年開始，美國政府相關人員派駐就已經包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊等現役軍人。

媒體引述孟雨荷的話指出，維安政策不變，就像目前AIT信義路辦公室，AIT維安人員是一群人數比較少的美國籍人員與本地僱員維護安全，這樣維安措施搬到新館後會持續下去。從2005年開始，美國政府相關人員派駐就已經包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊等現役軍人。

但據軍方官員透露，自2005年起，AIT聯絡事務組是在原有陸、海、空軍現役軍官之外，增編一名陸戰隊軍官，功能完全比照邦交國的武官，而不是配置陸戰隊的使館守衛。不過，AIT願公開談及向來低調的美軍在台活動事務，基調和過去顯然不同。