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蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統透過臉書發文表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年...
蔡英文總統透過臉書發文表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。 圖／擷取自總統蔡英文臉書
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潛艦國造已完成合約設計，進入細部設計階段，蔡英文總統稍早透過臉書發文表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。面對國際新情勢，不但要增強國軍水下戰力，有效捍衛海疆，更要透過發展國防來帶動國防產業，活絡國內經濟，這就是國防自主的目標。

蔡總統說，在推動國艦國造的過程中，我們遭遇過很多困難，也曾有人說不可能、台灣做不到。但她有決心，也有深入的準備和籌畫。台灣的潛艦不能再等下一個八年，台灣也不能再依賴外國。遇到問題，就要去解決。

蔡總統表示，不管是黑函、國際軍火商的威脅，甚至是技術上的挑戰，我們都不畏懼。我要感謝國防部和產官學界攜手努力，一一化解了難關。現在，潛艦國造完成合約設計，已進入細部設計階段。

蔡總統說，不怕苦，不畏難，只要有決心，國防自主就不會是口號。蔡英文說到做到。

以下是蔡總統臉書全文

我要跟大家報告一個重要的消息：

台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。我國海軍即將進入新時代。

在推動國艦國造的過程中，我們遭遇過很多困難，也曾有人說不可能、台灣做不到。但我有決心，也有深入的準備和籌畫。台灣的潛艦不能再等下一個八年，台灣也不能再依賴外國。遇到問題，就要去解決。

不管是黑函、國際軍火商的威脅，甚至是技術上的挑戰，我們都不畏懼。我要感謝國防部和產官學界攜手努力，一一化解了難關。現在，潛艦國造完成合約設計，已進入細部設計階段。

面對國際新情勢，我們不但要增強國軍水下戰力，有效捍衛海疆，更要透過發展國防來帶動國防產業，活絡國內經濟。這就是國防自主的目標。

不怕苦，不畏難，只要有決心，國防自主就不會是口號。蔡英文說到做到！

潛艦蔡英文
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