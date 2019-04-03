蔡總統臉書發文 第一艘國造潛艦2025年正式成軍

2019-04-03 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統透過臉書發文表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。 圖／擷取自總統蔡英文臉書 分享 facebook 潛艦國造已完成合約設計，進入細部設計階段，蔡英文總統稍早透過臉書發文表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍。面對國際新情勢，不但要增強國軍水下戰力，有效捍衛海疆，更要透過發展國防來帶動國防產業，活絡國內經濟，這就是國防自主的目標。

蔡總統說，在推動國艦國造的過程中，我們遭遇過很多困難，也曾有人說不可能、台灣做不到。但她有決心，也有深入的準備和籌畫。台灣的潛艦不能再等下一個八年，台灣也不能再依賴外國。遇到問題，就要去解決。

蔡總統表示，不管是黑函、國際軍火商的威脅，甚至是技術上的挑戰，我們都不畏懼。我要感謝國防部和產官學界攜手努力，一一化解了難關。現在，潛艦國造完成合約設計，已進入細部設計階段。

蔡總統說，不怕苦，不畏難，只要有決心，國防自主就不會是口號。蔡英文說到做到。

以下是蔡總統臉書全文：