影／國防部心戰影片回應共機越中線事件 強調國軍不畏戰

2019-04-03 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今天發布「捍衛主權、捨我其誰」影片，影片內容針對共機穿越海峽中線事件進行回應，強調中華民國國軍不求戰、但是不畏戰，當國家安全與人民生命受到威脅時，國軍勢將挺身而出。

這部影片強調以「面對挑釁的堅定—渴望和平」，回應中共的「文攻武嚇」伎倆。國防部表示，近期共軍戰機頻頻入侵我國空域挑釁，陸媒甚至出言恫嚇，下次將飛到台灣上空，更凸顯其窮兵黷武的「麻煩製造者」本質。而中華民國國軍貫徹蔡總統「國土我們一寸不讓」的指示堅守崗位，誓為守護二千三百萬同胞安全、自由、民主生活方式奮戰到底。

國防部說，這部影片以「面對挑釁的堅定-渴望和平」，回應中共的「文攻武嚇」伎倆。影片藉由陳述台灣人民有敦厚善良、與人為善的本性，而國軍更是仁義之師，懷有仁民愛物之心，以彰顯國軍深知臺海和平是對兩岸人民更好的選項，不求戰、但是不畏戰是國軍的一貫的信念，當國家安全與人民生命受到威脅時，國軍勢將挺身而出。