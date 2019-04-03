影／國防部心戰影片回應共機越中線事件 強調國軍不畏戰
國防部今天發布「捍衛主權、捨我其誰」影片，影片內容針對共機穿越海峽中線事件進行回應，強調中華民國國軍不求戰、但是不畏戰，當國家安全與人民生命受到威脅時，國軍勢將挺身而出。
這部影片強調以「面對挑釁的堅定—渴望和平」，回應中共的「文攻武嚇」伎倆。國防部表示，近期共軍戰機頻頻入侵我國空域挑釁，陸媒甚至出言恫嚇，下次將飛到台灣上空，更凸顯其窮兵黷武的「麻煩製造者」本質。而中華民國國軍貫徹蔡總統「國土我們一寸不讓」的指示堅守崗位，誓為守護二千三百萬同胞安全、自由、民主生活方式奮戰到底。
國防部說，這部影片以「面對挑釁的堅定-渴望和平」，回應中共的「文攻武嚇」伎倆。影片藉由陳述台灣人民有敦厚善良、與人為善的本性，而國軍更是仁義之師，懷有仁民愛物之心，以彰顯國軍深知臺海和平是對兩岸人民更好的選項，不求戰、但是不畏戰是國軍的一貫的信念，當國家安全與人民生命受到威脅時，國軍勢將挺身而出。
國防部說，影片引用年初中共空軍發布的「我的戰鷹繞著寶島飛」向中共喊話，特地以「阿里山姑娘的美是來自民主的微笑，日月潭水清澈是因為有自由的味道」，提醒中共當局民主、自由是全世界的普世價值，更是民心所望。而中共挑釁的舉動，更加堅定國軍保衛國家的決心，日復一日的勤訓精練、強化戰備，就是為了堅定守護國家主權與安全、堅定維護自由民主生活方式、堅定壯大台灣，因為我們是追求自由和平的中華民國國軍。
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