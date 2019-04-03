共機繞台國民黨噤聲 館長開直播怒嗆：對得起先烈嗎？

2019-04-03 12:16 聯合新聞網 綜合報導



中共二架軍機前天飛越台海中線，昨天又派遣軍機繞台，不僅總統蔡英文表達嚴正抗議，多位政治人物也發文抨擊，然而國民黨卻噤聲，引發成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢發文痛批：「一個自古就教我們反共救國的國民黨，到現在居然沒有人出來指責。」

館長陳之漢在臉書譏諷共機繞台行徑像小朋友，更痛批國民黨噤聲。 本報資料照片 分享 facebook 館長不僅在臉書發文，更開直播分享他的想法。他在直播中表示，許多人在他的臉書、Youtube下留言罵他，包括許多中國大陸來的網友，但他都允以尊重，因為台灣是個言論自由的國家。反觀中國大陸可能因為言論不如當局之意而被消音，他在直播中反問「大家想變這種國家嗎？」

接著話題一轉，痛批中共軍機來台示威，國民黨卻噤聲的表現，「身為台灣兩大政黨中之一，為什麼不出來講話？」他在直播中表示，大家也知道他有支持幾個國民黨的人士，但他表示不論兩黨政治鬥爭是如何，但今天中共是飛戰機而不是送蛋糕，國民黨住在台灣，賺台灣納稅人的錢，「為什麼沒有半個出來講話呢？」痛心質問「對得起先祖先烈嗎？對得起這麼多年保家衛民的職軍嗎？」

最後他更譏諷中共派軍機來示威，行徑宛如小朋友。他認為，此舉若是要「飛給美國看」，就直接飛過去，或是直接飛往駐紮在日韓的美國海軍基地。他也主張，共軍不如就直接丟一顆飛彈，因為「我們台灣人現在缺的就是戰爭，這樣才能團結，小戰爭也沒關係」，讓台灣人知道，不論用言論、意識甚至身體力行的方式，保護自己的國家是責無旁貸。

館長最後強調，自己愛中國人，但討厭的是共產黨。並請中國網友思考，現在這個示威動作，甚至想要武統台灣，為的只是中共當局自己的野心，因為「為了人民福利的政府是不可能做這種事情」。