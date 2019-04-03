陸軍：採購M109A6自走砲及精準彈藥進入建案程序

2019-04-03 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



我國目前現役有M109A2、A5自走砲，A6(如圖)科技水準與前者提升一世代，數位化與資訊化程度高，配備全球定位系統和自動射擊管制系統，射擊精準，不用配合指揮車即可獨立作戰，官員形容「最大的效能就是一門砲可以打出一個連的效果」。圖/取自美國陸軍官方網站 分享 facebook

陸軍司令部證實，「新型155公厘火砲及精準彈藥」已進入建案程序，正辦理作需文件及整體獲得規劃書撰擬及審核作業，商源鎖定美製M777榴彈砲、M109A6、A7自走砲及國內如中科院有產製能力者。

陸軍司令部日前指媒體報導陸軍採購M109A6已進入建案程序是「臆測」。但陸軍向政界爭取預算時，大方坦承正在建案計畫採購。但據稱在高層指示下，已放棄採購M777榴彈砲。

陸軍司令部表示，陸軍現役野戰砲兵主戰武器，如M109A2已服役38年，M109A5服役21年，M114牽引砲服役68年，M110A2八吋自走砲也已服役38年，雖大部分裝備已逾年限，但整體裝備妥善率仍達95%，符合目前防衛作戰需求。

陸軍司令部表示，依聯合戰力規劃原則「遠距、精準、快速、機動、數位、多維」及符合未來火力發展方向，陸軍已規劃以「新型155公厘火砲及精準彈藥」，採汰舊換新方式取代上開裝備，並於民國103年奉國防部核定納入國軍聯合戰力規劃要項，後依滾動式修正於104年奉核納入五年兵大整建計畫。

陸軍司令部說，陸軍新型155公厘自走火砲及精準彈藥已進入建案程序，刻正辦理作需文件及整體獲得規劃書撰擬及審核作業，希望能於建案期程能如質獲得。

陸軍司令部表示，為有效提升即時戰力及合理資源分配，上述建案已將國外先進國家現役砲兵裝備，如M777及M109A6、A7及國內如中科院有產製能力者，納入此建案商源及規格選項。

陸軍司令部指出，砲兵部隊建案依「短程砲兵火箭化，遠程砲兵飛彈化」的未來發展，目前已獲預算執行建案計有「人攜式防空武器系統」及「多功能雷觀機」，已完成建案作業待執行者則有「新型測距經緯儀」及「新型野戰防空武器」系統，後續近期將開始執行建案作業計有「砲兵彈道氣象探空系統」及「新式預警雷達系統」等建案，相關建案可適應未來台澎防衛作戰環境，以快速機動及遠距精準火力，配合地空火力，運用靈活的火力打擊進犯敵軍，以符合國軍濱海決勝、灘岸殲敵的防衛構想。

M109A6自走砲，科技水準與我現役A2、A5提升一世代，數位化與資訊化程度高，配備全球定位系統和自動射擊管制系統，射擊精準，不用配合指揮車即可獨立作戰，官員形容「最大的效能就是一門砲可以打出一個連的效果」。