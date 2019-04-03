親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NCC主委請辭
韓國瑜話題不斷
2020誰來選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

快訊／必比登「夜市小吃」名單 24家上榜

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍司令部表示，海鋒機動飛彈發射系統，已於去年底完成作戰測評，海軍決定創建4.5個「機動飛彈中隊」，第一隊可望於民國110年成軍。但總兵力需要增加近400名官兵，海軍募兵壓力不小。

近年漢光電腦兵推中，飛彈機動發射車扮演反擊的關鍵兵力，飛彈指揮部陸續部署中的天弓3型防空飛彈，特種飛彈包括國防部規劃的雲峰中程飛彈、增程型雄二E巡弋飛彈、雄三增程型陸基反艦飛彈等，都將採用機動發射車部署。海軍未來陸續成軍的「機動飛彈中隊」，屬於雄二、雄三反艦飛彈。立法院要求海軍應就目前編制、後續募兵成效等作全盤考量，並提出戰術測評。

海軍表示，固定飛彈陣地易遭戰損，恐無法執行聯合制海任務，此案規劃建置存活性較高的機動中隊，戰時可視實際戰場需求，利用其機動性，填補戰力間隙，馳援其他射擊區域，增加聯合制海戰術運用彈性。海軍表示，規劃在106至112年建置4.5個機動飛彈中隊，完成機動飛彈系統建置後，可利用其機動性與隱蔽性，確保我制海戰力，希望達到阻滯、削弱敵海上行動，及其戰力，創造聯合制海作戰有利態勢。

海軍司令部表示，4.5個「機動飛彈中隊」，人員總需求為394人，所需員額配合國防部海軍兵力結構及編裝組織調整，由汰除艦艇兵力，實施編裝調整；規劃於110年成第1個中隊，所需員額為87人、於111年成立1.5個中隊，所需員額為133人、於112年成立2個中隊，所需員額為174人。

新編機動飛彈中隊需要人力，海軍興建微型飛彈突擊艇未來也要增加官兵投入，人從哪裡來？海軍司令部表示，海軍107年志願役士兵招募目標計社會青年1418人、新訓轉服332人，合計1750；107年招獲入營社會青年1860人、新訓轉服243人，在營轉服25人及再入營12人，合計2140人，階段目標達成率為122.29，年度目標達成率為122.29%。海軍將持續推動招募工作，預判今年度編現比可達90%，可滿足此案需求員額。

海軍表示，現有機動飛彈車組已於民國92年通過作戰測評，屬成熟軍品；107年例行精準武器射擊飛彈射擊驗證後，均能精準命中目標，規劃成軍後，將配合年度精準武器執行，執行飛彈射擊訓練。

陸射雄風二型反艦飛彈。圖／軍聞社
陸射雄風二型反艦飛彈。圖／軍聞社
分享
機動型雄風三型反艦飛彈。本報系資料照
機動型雄風三型反艦飛彈。本報系資料照
分享
岸置雄二機動飛彈中隊的拖車組。記者洪哲政/攝影
岸置雄二機動飛彈中隊的拖車組。記者洪哲政/攝影
分享
機動型雄風三型反艦飛彈。記者洪哲政／攝影
機動型雄風三型反艦飛彈。記者洪哲政／攝影
分享
固定陣地式的雄風飛彈易遭戰損，將由機動車發揚火力。本報系資料照
固定陣地式的雄風飛彈易遭戰損，將由機動車發揚火力。本報系資料照
分享

飛彈海軍國防部
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

共機越台海中線 美批北京：片面改變台海現狀

2019-04-03 00:07

欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

AIT再貼美軍印太司令證詞 反對改變台海現狀作為

2019-04-02 18:07

中國軍機連兩天挑釁 民進黨：證明中國就是麻煩製造者

2019-04-02 15:39

蔡總統令空軍戰機強勢驅離越界共機 國防部：有規劃

2019-04-02 15:39

【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？

2019-04-02 14:48

殲11越中線 美點名陸片面改變現狀

2019-04-02 14:27

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

共機穿透的不只台海中線 而是台灣政黨的病態人格

2019-04-02 13:14

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26

綠委凍預算要改陸官校歌 國防部：維護軍史乃必守信念

2019-04-02 11:02

共機越中線 華爾街日報：美應售台F-16V

2019-04-02 10:47

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

共機越線 陸媒稱「對台灣當局嚴正警告」 劍指美國

2019-04-02 00:27

美日關注北京破壞和平

2019-04-02 00:17

共機再飛日宮古海峽 我全程掌握

2019-04-02 00:10

新聞眼／中美秀肌肉 台灣自亂淪角力場

2019-04-02 00:05

國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離

2019-04-01 23:48

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

長知識／今天飛出宮古海峽的轟六 隸屬海軍非空軍

2019-04-01 20:12

陸軍司令、國防大學校長明布達 嚴德發主持

2019-04-01 19:44

共機連2天飛宮古海峽 國軍：全程監偵無繞台

2019-04-01 19:11

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34

美方促北京停止脅迫台灣人民 外交部謝仗義執言

2019-04-01 17:15

共機越中線挑釁 國民黨呼籲陸方自制

2019-04-01 17:11

共機越線成常態？陸官媒環球時報：取決於台美表現

2019-04-01 14:23

共機越線！綠委：台人要有敵我意識 藍委：政府應開啟對話管道

2019-04-01 14:23

共機越線與經國號進駐澎湖同一天 試探意味濃

2019-04-01 14:23

共機越線 學者分析：中共對美國的試探與警告

2019-04-01 14:23

共機越線 陸委會批：北京是破壞現狀的挑釁者

2019-04-01 14:23

共機越線 吳釗燮第一時間通知他國「非常危險的狀況」

2019-04-01 14:23

影／共機越線 蔡總統：國土一寸不讓

2019-04-01 14:23

共機踰越台海中線 民進黨：證明中國惠台是假的

2019-04-01 13:45

【即時短評】共機踩線 應與「天駒」進駐馬公有關

2019-04-01 12:48
看更多

熱門文章

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

扁反擊藍營提告 5月9日「人生最後公開活動」踩三不

2019-04-03 01:02

剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」

2019-04-02 14:09

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

2019-04-02 12:02

求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別

2019-04-02 18:00

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33

痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08

確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05

恐嚇鄭議員與恐嚇她的韓粉同一人 黃光芹批：可恥可恨

2019-04-02 21:12

上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

2019-04-03 08:00

陳水扁「物語」太多 典獄長到處被告

2019-04-02 18:38

羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31

【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24

【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？

2019-04-02 17:47

【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21

NCC主委詹婷怡傳出請辭 NCC尚未正式回應

2019-04-02 13:38

被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席

2019-04-02 11:19

古物劫難！大師壁畫慘遭肢解 鑑價竟是驚人數目

2019-04-03 09:00

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

陳明通「禽獸」說 孫大千：不懂苦民所苦的米蟲

2019-04-03 08:18

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去

2019-04-02 11:46

【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？

2019-04-02 14:48

王金平、韓國瑜晚上碰面 王金平：談投資高雄的事

2019-04-02 22:28

陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步

2019-04-02 15:26

NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚

2019-04-02 15:26

NCC詹婷怡請辭 四政策恐生變

2019-04-03 02:12

影／禽獸、帝王、土包子語錄圍攻 韓國瑜聲勢越打越旺

2019-04-02 17:09

【即時短評】綠版換柱？臨全會難解危機 恐引政治風暴

2019-04-02 23:03

學者：朱立倫創造議題 臉書聲量超越韓國瑜

2019-04-02 15:34

【新聞內幕】蘇揆下通牒 詹婷怡開罰假新聞後就下台

2019-04-02 21:08

NCC主委詹婷怡請辭獲准 蘇貞昌：給予尊重

2019-04-02 19:22

喝酒輸他！賴清德談韓國瑜：個性豁達要相處才知道

2019-04-02 16:51

翁章梁再槓韓國瑜 追查北農茶葉訂單簽2萬盒只賣千餘盒

2019-04-02 19:17

【即時短評】鄭文燦聲望高 「蔡燦配」會成綠營新選擇？

2019-04-02 12:06

欺敵障眼法？共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23

蘇揆：與中國簽購買意向書跟下訂單是兩回事

2019-04-02 14:34

高市議員鄭孟洳質詢後遭嗆 韓國瑜：請警方專案調查

2019-04-02 15:26

陳明通禽獸說 張善政：從沒像現在這麼厭惡民進黨官員

2019-04-02 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top