海軍增設4.5個機動反艦飛彈中隊 後年起成軍戰備

2019-04-03 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍司令部表示，海鋒機動飛彈發射系統，已於去年底完成作戰測評，海軍決定創建4.5個「機動飛彈中隊」，第一隊可望於民國110年成軍。但總兵力需要增加近400名官兵，海軍募兵壓力不小。

近年漢光電腦兵推中，飛彈機動發射車扮演反擊的關鍵兵力，飛彈指揮部陸續部署中的天弓3型防空飛彈，特種飛彈包括國防部規劃的雲峰中程飛彈、增程型雄二E巡弋飛彈、雄三增程型陸基反艦飛彈等，都將採用機動發射車部署。海軍未來陸續成軍的「機動飛彈中隊」，屬於雄二、雄三反艦飛彈。立法院要求海軍應就目前編制、後續募兵成效等作全盤考量，並提出戰術測評。

海軍表示，固定飛彈陣地易遭戰損，恐無法執行聯合制海任務，此案規劃建置存活性較高的機動中隊，戰時可視實際戰場需求，利用其機動性，填補戰力間隙，馳援其他射擊區域，增加聯合制海戰術運用彈性。海軍表示，規劃在106至112年建置4.5個機動飛彈中隊，完成機動飛彈系統建置後，可利用其機動性與隱蔽性，確保我制海戰力，希望達到阻滯、削弱敵海上行動，及其戰力，創造聯合制海作戰有利態勢。

海軍司令部表示，4.5個「機動飛彈中隊」，人員總需求為394人，所需員額配合國防部海軍兵力結構及編裝組織調整，由汰除艦艇兵力，實施編裝調整；規劃於110年成第1個中隊，所需員額為87人、於111年成立1.5個中隊，所需員額為133人、於112年成立2個中隊，所需員額為174人。

新編機動飛彈中隊需要人力，海軍興建微型飛彈突擊艇未來也要增加官兵投入，人從哪裡來？海軍司令部表示，海軍107年志願役士兵招募目標計社會青年1418人、新訓轉服332人，合計1750；107年招獲入營社會青年1860人、新訓轉服243人，在營轉服25人及再入營12人，合計2140人，階段目標達成率為122.29，年度目標達成率為122.29%。海軍將持續推動招募工作，預判今年度編現比可達90%，可滿足此案需求員額。