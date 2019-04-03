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24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

2019-04-03 06:33聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

1996年3月台海危機時，率領龐大戰鬥群航向台灣海峽弭平台海飛彈危機的美軍第七艦...
1996年3月台海危機時，率領龐大戰鬥群航向台灣海峽弭平台海飛彈危機的美軍第七艦隊「獨立號」航空母艦。 圖／取材自美軍網站
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日媒產經新聞的「李登輝密錄」連載今天開始刊出，第一章「虛與實的兩岸關係」在第一篇連載提到，1995年台海危機最後平安落幕，原因之一來自一通匿名電話。

連載寫道，1995年7月初某日，國策顧問曾永賢家中電話響起，「大概2、3周後，會有彈道飛彈朝台灣發射，不過，不用慌張。」對話說完這句話隨即掛斷，發話者不明。

不過，曾永賢馬上理解到這是來自中國大陸共產黨高層的「極機密傳話」。

就在一個月前，前總統李登輝在6月初訪問美國，應母校美國康乃爾大學邀請前往演說「台灣的民主化經驗」引發對岸的強烈反彈，甚至揚言不惜使用武力，讓台灣海峽充滿一觸即發的緊張感。

曾永賢立刻驅車趕往總統府，直奔三樓李前總統辦公室，汗如雨下。

李前總統與曾永賢解讀，這通「事前預告」所要傳遞的意思是雖然將發射彈道飛彈，但不會波及台灣本土，不要貿貿然進行軍事報復。亦即中共方面雖然會高舉拳頭對台威嚇，但在緊繃的時刻亦希望迴避軍事衝突。

當接到這份極機密報告時，李登輝臉上浮現鬆一口氣的神情，深深印在曾永賢腦海。

在那之後，中國大陸新華社7月18日報導，將以對台攻擊為想定進行彈道飛彈演習；7月21日清晨，從內陸江西省基地發射的東風15飛彈落在台灣北方約130公里的東海海面，落在靠近釣魚台列嶼一帶海域。

中共軍演一直持續到隔年3月台灣總統大選，期間美國柯林頓政權並派遣兩艘航空母艦，讓緊張態勢一度升高，但台灣方面直到最後都很冷靜面對。

曾永賢至今仍對自己在台海危機中發揮了作用，因極機密的情報管道而讓台灣迴避了最糟糕的軍事衝突，感到滿足。

1924年出生的曾永賢與李前總統一樣，戰前都接受了日本教育，戰後在調查局進行中國共產黨研究，並曾在政治大學執教鞭。60年代，李前總統在台大任教時，兩人同為學者對兩岸關係常有討論。兩人對話，幾乎都是使用日文。

曾永賢接受李登輝命令，1992年快速展開與對岸的極機密接觸。一次，在香港的飯店房間裡，曾永賢與中共幹部針對兩岸關係交換意見時，對方突然邀請他訪問北京。他暗忖認為應當去，隨即致電總統府並取得李前總統的同意。中共為曾永賢安排了一件「大禮」，曾在抵達北京幾日後，見到了當時的中共國家主席楊尚昆。

對於李前總統對於密使一事總是模糊帶過，曾永賢表示這是因為兩岸雙方牽扯其中仍有許多關係人士還活著。兩岸關係不僅政治，在人際關係上也十分複雜而隱晦。

最後一段提到，今年1月2日中共國家主席習近平的演說提出「一國兩制」，且展現不惜動武姿態，著眼的是明年1月的台灣總統大選。3月31日中共解放軍2架戰機罕見飛過台海中線侵入台灣側的空域。在現在兩岸高層機密情報管道是否還有發揮作用的疑問下，軍事緊張更加緊繃，更遑論中共軍事實力在24年間已經完全不同。

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