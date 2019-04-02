欺敵障眼法：共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



日本防衛省統合幕僚監部今天晚間宣布，中共海軍的巡防艦「徐州」（530）、「荊州」（532）號，以及補給艦「朝湖」（890）號，今天通過沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，由西太平洋回到東海。這也證實，本支艦隊只是一般訓練，並非外界先前以為，是解放軍第卅二批亞丁灣護航支隊。

統合幕僚監部表示，海上自衛隊的「澤霧」號驅逐艦（DD157），於日本時間上午9時許，在宮古島東北東方約100公里的海域，發現這三艘中共艦隻，航向西北，隨後艦隊就通過宮古海峽，回到東海。

這三艘艦艇是上月底由浙江的舟山出發，28日由西向東穿越日本九州南方的大隅海峽，隨即沿琉球群島東方南下。30日，中共空軍派出4架轟六K型機飛越宮古海峽，曾與海上支隊進行操演。

中共海軍從2008年底開始，定期派艦艇到索馬利亞海盜盛行的亞丁灣，執行護航任務，至今已經派出31梯次。支隊通常由兩艘作戰艦（驅逐艦、巡防艦）與一艘補給艦組成，正好與這次共軍支隊的組成相同，加上第31梯次支隊已在當地值勤一段時間，因此各國情報單位，都懷疑這就是第32批支隊。然而先前護航支隊出發，共軍都會發布消息，然而這次卻沒有，頗為啟人疑竇。