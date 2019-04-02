親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
NCC主委請辭
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

打架就換警局長？該換的，其實是政客的腦袋

72歲秦漢翩翩現身 談與林青霞密婚他這麼回應

欺敵障眼法：共軍艦艇結束西太平洋操演 返回東海

2019-04-02 20:23聯合報 記者程嘉文╱即時報導

日本防衛省統合幕僚監部今天晚間宣布，中共海軍的巡防艦「徐州」（530）、「荊州」（532）號，以及補給艦「朝湖」（890）號，今天通過沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，由西太平洋回到東海。這也證實，本支艦隊只是一般訓練，並非外界先前以為，是解放軍第卅二批亞丁灣護航支隊。

統合幕僚監部表示，海上自衛隊的「澤霧」號驅逐艦（DD157），於日本時間上午9時許，在宮古島東北東方約100公里的海域，發現這三艘中共艦隻，航向西北，隨後艦隊就通過宮古海峽，回到東海。

這三艘艦艇是上月底由浙江的舟山出發，28日由西向東穿越日本九州南方的大隅海峽，隨即沿琉球群島東方南下。30日，中共空軍派出4架轟六K型機飛越宮古海峽，曾與海上支隊進行操演。

中共海軍從2008年底開始，定期派艦艇到索馬利亞海盜盛行的亞丁灣，執行護航任務，至今已經派出31梯次。支隊通常由兩艘作戰艦（驅逐艦、巡防艦）與一艘補給艦組成，正好與這次共軍支隊的組成相同，加上第31梯次支隊已在當地值勤一段時間，因此各國情報單位，都懷疑這就是第32批支隊。然而先前護航支隊出發，共軍都會發布消息，然而這次卻沒有，頗為啟人疑竇。

如今三艘艦艇再度回到東海，顯示其實只是一般訓練，只是陣容故意安排得很像護航支隊，用以欺擾其他國家。

巢湖號補給艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部
巢湖號補給艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部
分享
荊州號巡防艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部
荊州號巡防艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部
分享
徐州號巡防艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部
徐州號巡防艦。圖／日本防衛省統合幕僚監部
分享

中共海軍索馬利亞海盜
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09

AIT再貼美軍印太司令證詞 反對改變台海現狀作為

2019-04-02 18:07

中國軍機連兩天挑釁 民進黨：證明中國就是麻煩製造者

2019-04-02 15:39

蔡總統令空軍戰機強勢驅離越界共機 國防部：有規劃

2019-04-02 15:39

【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？

2019-04-02 14:48

殲11越中線 美點名陸片面改變現狀

2019-04-02 14:27

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

共機穿透的不只台海中線 而是台灣政黨的病態人格

2019-04-02 13:14

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26

綠委凍預算要改陸官校歌 國防部：維護軍史乃必守信念

2019-04-02 11:02

共機越中線 華爾街日報：美應售台F-16V

2019-04-02 10:47

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

共機越線 陸媒稱「對台灣當局嚴正警告」 劍指美國

2019-04-02 00:27

美日關注北京破壞和平

2019-04-02 00:17

共機再飛日宮古海峽 我全程掌握

2019-04-02 00:10

新聞眼／中美秀肌肉 台灣自亂淪角力場

2019-04-02 00:05

國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離

2019-04-01 23:48

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

長知識／今天飛出宮古海峽的轟六 隸屬海軍非空軍

2019-04-01 20:12

陸軍司令、國防大學校長明布達 嚴德發主持

2019-04-01 19:44

共機連2天飛宮古海峽 國軍：全程監偵無繞台

2019-04-01 19:11

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34

美方促北京停止脅迫台灣人民 外交部謝仗義執言

2019-04-01 17:15

共機越中線挑釁 國民黨呼籲陸方自制

2019-04-01 17:11

共機越線成常態？陸官媒環球時報：取決於台美表現

2019-04-01 14:23

共機越線！綠委：台人要有敵我意識 藍委：政府應開啟對話管道

2019-04-01 14:23

共機越線與經國號進駐澎湖同一天 試探意味濃

2019-04-01 14:23

共機越線 學者分析：中共對美國的試探與警告

2019-04-01 14:23

共機越線 陸委會批：北京是破壞現狀的挑釁者

2019-04-01 14:23

共機越線 吳釗燮第一時間通知他國「非常危險的狀況」

2019-04-01 14:23

影／共機越線 蔡總統：國土一寸不讓

2019-04-01 14:23

共機踰越台海中線 民進黨：證明中國惠台是假的

2019-04-01 13:45

【即時短評】共機踩線 應與「天駒」進駐馬公有關

2019-04-01 12:48

共機踩線阻美挺台 海峽兩岸廿年默契恐遭打破

2019-04-01 12:46

陸軍屢否認增購黑鷹直升機 老U機飛行員要失業了

2019-04-01 12:35

「天駒」部隊昨進駐馬公 共機同日穿越海峽中線襲擾

2019-04-01 12:24
看更多

熱門文章

韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

2019-04-02 00:31

豬狗禽獸說惹議 陳明通鞠躬致歉

2019-04-02 11:00

剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」

2019-04-02 14:09

三總證實：郝柏村因病緊急送醫

2019-04-02 08:27

陳明通罵韓「禽獸論」 胡幼偉：心急如焚的外顯行為

2019-04-01 23:08

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

2019-04-02 12:02

學者：陳明通當然不是罵韓國瑜 是罵好多台灣人

2019-04-02 08:35

翁章梁批韓國瑜傷害茶農 孫大千：打混的為難做事的

2019-04-02 08:27

陳明通罵韓國瑜禽獸 渡也：陳誹謗韓既不明又不通

2019-04-02 09:22

陳明通稱顧肚子像禽獸 藍委齊轟失言快下台

2019-04-01 22:34

痛批陳明通「禽獸說」 雲林菜農：豬狗賺辛苦錢繳稅給你

2019-04-02 13:08

確定走人！詹婷怡：感謝蔡英文總統

2019-04-02 17:05

求吃飽錯了？陳明通失言延燒 宅神：你跟禽獸有何差別

2019-04-02 18:00

羅智強勸韓粉：「愛韓國瑜就別傷害朱立倫」

2019-04-02 11:31

顏擇雅：台灣防衛意識足 中國武力奪台可能性就低

2019-04-01 20:49

【重磅快評】陳明通別汙衊了獸性

2019-04-02 10:21

NCC主委詹婷怡傳出請辭 NCC尚未正式回應

2019-04-02 13:38

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

2019-04-02 08:00

大甲媽遶境政治學 能站這位置扶轎才算大咖

2019-04-02 09:00

韓國瑜友人：韓絕對不參加總統初選

2019-04-02 12:27

郝柏村身體左側無力 郝龍斌打119求助送醫

2019-04-02 08:37

看過A片、槓過國會…那些年的學運你記得幾個？

2019-04-02 10:00

海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10

陳水扁趴趴走幫助選 謝龍介告發違反選罷法

2019-04-02 10:17

陳明通為「禽獸」說道歉 韓國瑜：希望一切就過去

2019-04-02 11:46

M1A2戰車超重公路鐵路都不能運 將採購專屬拖車

2019-04-02 10:16

被酸選高雄會輸 王浩宇：我會讓國民黨全台少好幾席

2019-04-02 11:19

共機台海冒進 專家：嚇台蔑美助蔡一石三鳥之計

2019-04-02 08:12

【重磅快評】陳明通有比「禽獸論」還嚴重的問題

2019-04-02 13:24

【即時短評】NCC都東廠化了 為何主委還是倉皇走人？

2019-04-02 17:47

王浩宇臉書宣布參選今年高雄立委？ 馬上破梗愚人節啦

2019-04-01 23:02

謝志偉助陣 張正傑稱駐德騙倒一堆人

2019-04-01 20:58

NCC主委請辭 江啟臣：行政院將更肆無忌憚

2019-04-02 15:26

【重磅快評】高喊「一寸不讓」後 蔡英文還有啥劇本？

2019-04-02 14:48

綠議員送黃袍 韓國瑜搖手拒收

2019-04-02 01:25

國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26

陳明通禽獸說 顏擇雅：他只是引用孔孟 不到下台地步

2019-04-02 15:26

國土一寸不讓！總統：共機越中線 強勢驅離

2019-04-01 23:48

賴清德籲兩岸對話 擱置統獨

2019-04-02 00:13

【即時短評】鄭文燦聲望高 「蔡燦配」會成綠營新選擇？

2019-04-02 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top