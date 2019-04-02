專家警告：「強勢驅離」共機 可能反而構成挑釁

2019-04-02 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共戰機31日中午在澎湖西南方跨越海峽中線，時間達10分鐘之久。蔡總統對此宣稱「國土寸步不讓」，並表示已經下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須「第一時間強勢驅離」。不過有軍事專家警告，海峽中線沒有法律效力，除非對方飛機闖入領空，否則攔截機也只能伴飛監控，如果真的採取雷達鎖定或是施放熱焰彈等招式，本身才構成違反國際法的挑釁行為。

專門報導中共解放軍情資的「漢和防務評論」創辦人兼總編輯平可夫指出：國際法規定，12海里之外就是公海，台海中線長期而言只是默契，不符合任何國際法準則。因此理論上，雙方軍用飛行器越過中線，如不進入對方12海里領空，就不違國際法，所謂「挑釁」只是情理上的。

如果某方戰鬥機越過中線，但依然在公海上飛行，另一方能夠做的基本上只有伴飛監視、提高戰備等級。若是採取「驅離」動作，包括雷達照射、鎖定，發射曳光彈、距離過度接近，反而才構成國際法議題上的「挑釁行為」。因此對於「總統下令強勢驅離」的說法，值得高度關注：到底台灣方面要如何驅離？

平可夫也指出，本次事件另一個值得注意的是，解放軍的指揮體系。在這一地區有三個戰區級聯合指揮中心，分別是海軍「牽頭」的東海聯合作戰指揮中心、東部戰區聯合作戰指揮中心、南部戰區聯合作戰指揮中心。這次殲11的飛行航路顯示，飛越兩個戰區，是由誰聯合統一指揮？

解放軍空軍指揮體系也發生重大變化。根據內部文獻「蘇27戰鬥機戰術」的說明，空中協調指揮行動由基地副職主官登上預警機坐鎮，當地面指揮與預警機指揮發生矛盾時，以預警機指揮為優先。