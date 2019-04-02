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中國軍機連兩天挑釁 民進黨：證明中國就是麻煩製造者

2019-04-02 15:39聯合報 記者林敬殷╱即時報導

針對中國軍機前天飛越台海中線對台灣進行挑釁，昨天又派遣三架軍機穿越宮古海峽，民進黨發言人李問今天表示，中國近期頻頻派遣軍機進行挑釁的行為，不僅是破壞台海現狀，也危害到印太地區的區域穩定與和平，在在證明中國就是國際社會的麻煩製造者。

中國除前日派遣軍機飛越台海中線，據日本防衛省發佈消息指出，中國也在昨日及三月卅日派遣軍機穿越日本宮古海峽，進入西太平洋空域，

李問指出，我們將去年初中國片面啟用M503「由南向北」的航道，與前日中國軍機飛越台海中線挑釁行為，連結在一起來看，可以得知，中國單邊啟用M503航道的目的，就是要掩護軍機飛越台海中線，根本是預謀破壞現狀的侵略行為。

李問說，對於中國惠台措施的經濟統戰，透過新聞輿論的文攻，提高武嚇的軍事行為，其目的就是要加速統一台灣的進程，正如2017年中國國台辦就明白說過，戰機繞台就是要讓台灣人民「慢慢習慣」，是一種溫水煮青蛙式的戰術。台灣人民必須要提高警覺，嚴肅正視中國不放棄武力犯台的想法，實行強權擴張主義破壞印太區域穩定與和平的野心，不應對中國抱有一絲友善的幻想。

李問表示，中國軍機的挑釁行為，不僅引發國內外社會撻伐譴責，中國片面改變現況，破壞區域和平。反觀口口聲聲說「愛中華民國」的中國國民黨，卻以56字低調回應，不但沒有站在台灣人民這邊，同聲譴責中國的挑釁行為，反要求政府要以「務實」態度，避免捲入國際抗衡角力，跟中國官媒環球時報的口徑非常相似。

李問呼籲，大家要再次認清，國民黨面對到中國主動侵略，只會裝聾作啞的態度，為了捍衛台灣主權與自由社會，我們決不能默不作聲，要以民主選擇大聲向中國說不。

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