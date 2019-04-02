國產海弓三與海劍羚 預劃109年底完成海上測試

2019-04-02 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院自行研發艦用的「海弓三」及「海劍羚」防空飛彈，瞄準換裝海軍艦艇部分老舊防空彈種，及以未來新艦防空體系，但海軍至今仍持續對美採購老舊的海欉與標準二型防空飛彈組件。海軍解釋，中科院海弓三及海劍羚防空飛彈，現由該院以「迅聯專案」及「劍影專案」等科研案研發中，預劃於109年底才能完成海上測試作業，海軍秉國防自主的政策，將視中科院研發成果，評估符合海軍作戰需求後，納入後續建案規劃。

海軍司令部表示，依敵情威脅及作戰需求，規劃康定艦中程防空飛彈性能提升案，於110至118年執行該型艦海欉飛彈換裝，但新裝備尚未部署前，為避免影響海軍艦艇防空戰力，向美軍購部分火工組段實施壽限更新，可維持艦艇海上防空作戰能力。

而陸戰隊要港防空武力檞樹飛彈系統，規劃於110至116年換裝為中科院研製的新型低空防空系統，考量新裝備完成部署過渡期間，實施壽限組段更新，可維持檞樹飛彈防空戰備妥善與演訓射擊安全。而標準二型飛彈美軍後勤技術無虞，新造艦艇尙未成軍部署前，向美軍新購少量標二飛彈備份組段，供後續執行故障組段檢換用，以維持全彈妥善，是最經濟方案。

中科院海弓三及海劍羚防空飛彈，現由該院以「迅聯專案」及「劍影專案」等科研案研發中，預劃於109年底始可完成海上測試作業，海軍秉國防自主的政策，將視中科院研發成果，評估符合海軍作戰需求後，納入後續建案規劃。