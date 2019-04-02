綠委凍預算要改陸官校歌 國防部：維護軍史乃必守信念

2019-04-02 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



民進黨立委劉世芳針對陸軍官校校歌中的「黨旗飛舞」，要求須順應時勢改為「國旗飛舞」，為此她連續4年提案凍結國防部相關預算，而今年她凍結陸軍官校今年擴大校慶所需429萬元預算，要求加以修訂。國防部日前回應，陸軍官校今年將兩度再將此案納校務會議研討，國防部沒有既定立場；但國防部同時意有所指稱，陸軍官校校歌修正涉及著作著法，應允尊重原著創作精神，且國防部向以尊重史實，對軍事史料負有維護及傳承之責，此即精神戰力之泉源，亦為必守信念。

國防部呼籲，立委凍結陸軍官校108年度所編列429萬元預算，是為執行95周年擴大校慶等工作所需；而時值政府推動募兵制，陸軍官校也積極推動，藉以吸引更多優質青年投入軍旅，懇請立委免予凍結。

國防部表示，國軍是國家的軍隊，依據中華民國憲法第138條：「全國陸海空軍，須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民」，第139：「任何黨派及個人不得以武裝力量為政爭工具」，以及「國防法」第6條：「中華民國陸海空軍應超出個人、地域及黨派關係，依法保持行政中立。」等法規效忠國家，堅守行政中立，以貫徹依法行政與軍隊國家化的嚴正立場。

國防部說，為展現葽埔學生激昂熱情，民國15年由政治部主任熊雄先生，委請政治教官陳祖康作詞，音樂教官林慶培譜曲，完成現今校歌傳唱至今，具歷史傳承；另依著作權法第21條，著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承，應尊重原著創作精神。

而陸軍官校於民國88年起，除主管單立為國防部外，也受大學法規範，在法律規定範圍內享有自治權。自105年起，立委首次在國會質詢提出陸官校歌歌詞修改案起，陸軍官校依立委指導，連續於105、106、107年將此案納入校務會議審查，在與會全校各單位代表無一票贊成的情況下，均決議不同意修改校歌。國防部本大學自治精神，予以尊重。