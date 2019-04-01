海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共戰機昨天上午踰越海峽中線，我方強烈譴責此舉破壞台海現狀。蔡總統並宣示「國土一寸不讓」，只是如果再有越界行為，必然強力驅離。對此軍方官員表示，從各種跡象判斷，共軍的越線舉動是預先策劃，甚至連附近的M503航路都暫時「清空」；不過海峽上空仍屬公海，即使超越中線，也就只是闖入防空識別區，我方戰機可以貼近監控，利用無線電喊話要求離開，但仍無權對其攻擊。

官員表示，依據前天殲十一起飛後的航路，以及海峽中線西側有兩架僚機「遙相呼應」等因素，可推測這次越界應該並非意外，而是蓄意的挑釁行動。其目的就是表達：如果美方持續進行派軍艦穿越台海等動作，北京也不必尊重沒有任何書面或口頭協議，也無國際法效力的海峽中線。

從坊間的航班追蹤網站也可以發現，由上海飛航情報區管理，劃設在海峽西部空域的M503航路，前天上午11時之後，飛機數量明顯減少，11點半到12點鐘之間，幾乎完全沒有飛機。顯示大陸民航單位接到指示，在解放軍機「挑戰」中線時，避免附近出現民航機，以免節外生枝、肇生意外。

不過在這次發生越線事件的中線以東地區，正是台北飛航情報區所屬的A1、M750等國際航路所經，班次頻繁度遠甚於M503。前天上午共機踰越中線的時間，上述航路的運作一切如常，沒有任何航班曾被我方航管要求避讓。