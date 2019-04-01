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海峽中線無法律效力 「強制驅離」知易行難

2019-04-01 21:10聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中共戰機昨天上午踰越海峽中線，我方強烈譴責此舉破壞台海現狀。蔡總統並宣示「國土一寸不讓」，只是如果再有越界行為，必然強力驅離。對此軍方官員表示，從各種跡象判斷，共軍的越線舉動是預先策劃，甚至連附近的M503航路都暫時「清空」；不過海峽上空仍屬公海，即使超越中線，也就只是闖入防空識別區，我方戰機可以貼近監控，利用無線電喊話要求離開，但仍無權對其攻擊。

官員表示，依據前天殲十一起飛後的航路，以及海峽中線西側有兩架僚機「遙相呼應」等因素，可推測這次越界應該並非意外，而是蓄意的挑釁行動。其目的就是表達：如果美方持續進行派軍艦穿越台海等動作，北京也不必尊重沒有任何書面或口頭協議，也無國際法效力的海峽中線。

從坊間的航班追蹤網站也可以發現，由上海飛航情報區管理，劃設在海峽西部空域的M503航路，前天上午11時之後，飛機數量明顯減少，11點半到12點鐘之間，幾乎完全沒有飛機。顯示大陸民航單位接到指示，在解放軍機「挑戰」中線時，避免附近出現民航機，以免節外生枝、肇生意外。

不過在這次發生越線事件的中線以東地區，正是台北飛航情報區所屬的A1、M750等國際航路所經，班次頻繁度遠甚於M503。前天上午共機踰越中線的時間，上述航路的運作一切如常，沒有任何航班曾被我方航管要求避讓。

至於未來如果再有共機超越中線，空軍要如何執行「強制驅離」任務？官員表示，跨越中線其實就等於闖入我方防空識別區。國軍必然派出戰機伴飛監控，並且利用國際波道喊話要求離開。但除非對方進一步闖入我方領空，或採取攻擊我機等敵對動作，否則也無法攻擊。以國際間的類似情境而言，可能有攔截機故意緊貼闖入機，或是利用射控雷達鎖定對方等例子，但這些動作都有相當危險性，不小心就會釀成類似2001年中共海航殲八戰鬥機與美軍EP-3電戰機碰撞的意外。

前年7月20日，國軍經國號戰機攔截中共空軍轟六。圖／國防部提供
前年7月20日，國軍經國號戰機攔截中共空軍轟六。圖／國防部提供
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