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挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

2019-04-01 18:34聯合報 記者陳熙文╱即時報導

中國2架殲11戰機昨穿越台海中線對台挑釁，中國又有3架軍機，從台灣防空識別區北方的東海空域，經宮古海峽到西太平洋空域演訓，日本也緊急出動軍機升空攔截監控；對此，國防部表示，我軍方均全程掌握。

根據日本防衛省今天下午公布訊息指出，中國今天派出1架運9型電偵機，以及2架轟6型轟炸機，編隊從東海飛越宮古海峽，並在琉球群島南方的西太平洋空域進行演訓，其中，運9型電偵偵機更是在該處空域不斷繞圈飛行，之後才與轟6轟炸機循原路線返回原基地。

中共殲11戰機示意圖，非當事畫面。圖／引自解放軍報網站
中共殲11戰機示意圖，非當事畫面。圖／引自解放軍報網站
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轟-6K戰機。 圖截自日本防衛省統合幕僚監部
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