美方促北京停止脅迫台灣人民 外交部謝仗義執言

2019-04-01 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



外交部長吳釗燮。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

中共昨2架殲11戰機穿越台灣海峽中線，我方隨即出動戰機加以驅離。美國在台協會（AIT）今天表示，北京試圖片面改變現狀，破壞區域和平架構，是有害的。北京應停止強制脅迫手段，並恢復與台灣民選政府對話。對此，外交部表示，對於美方適時為我仗義執言，表達誠摯感謝。

AIT發言人孟雨荷今天表示，北京試圖片面改變現狀的做法是有害的，且無助區域穩定，反而破壞已維持數十年的和平、穩定發展架構。北京應該停止強制脅迫手段，恢復與台灣民選政府對話。

孟雨荷表示，根據「台灣關係法」，任何以非和平手段影響台灣的未來，包括抵制或禁運，都會受到美國嚴重的關切。台灣是可信賴的夥伴、民主政治典範，也是世界一股良善的力量。美國敦促中國應避免造成對台灣人民在安全、社會、經濟制度上的危害。

外交部表示，我政府長期致力維護兩岸現狀，針對中國軍機穿越台海中線的刻意挑釁行動，外交部已予嚴厲譴責，亦於第一時間知會區域夥伴國家，共同關注此一危害區域和平穩定的冒進作為。我政府將持續加強自我防衛能力，並與美國及理念相近國家攜手合作，共同捍衛民主自由制度，維護印太區域的和平穩定，以及以規則為基礎的國際秩序。