共機越線 學者分析：中共對美國的試探與警告

2019-04-01 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪哲政 ／台北報導



中共殲11戰機飛越海峽中線，學者認為，這是共軍自1999年前總統李登輝發表特殊國與國關係談話後，打破原先不超過大陸沿岸向東延伸15浬海面上空的默契，大舉進逼至海峽中線以西後，另一個打破默契，樹立新現狀的舉動。

國家政策研究基金會國安組召集人林郁方表示，美國國務卿蓬佩奧表示，美國採取各種行動，阻止中國大陸對台灣的外交孤立，形同試圖改變一中政策。中共此舉一則關切美國官員近期意圖改變一中政策的談話，對美試探與警告。一則與美國出售F-16V戰機給台灣有關，中共若未採取行動，怕美國愈作愈明白，愈作愈狠。

林郁方說，台灣與大陸最近處是新竹，兩地直線距離僅70浬，中共未選擇自此處越線，自較遠澎湖海域越線試探。兩岸關係複雜曖昧，我國在海峽中線以西的金馬外島駐軍，我方軍用運輸機與軍艦，運補會穿越海峽中線，分際很難分，若兩岸關係不穩，外島極易成為中共軍事施壓與恐嚇的目標，兩岸在軍機跨越中線這件事要保持默契，顯然無法只靠軍事與外交來維持民心穩定。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，這次共機越過海峽中線是雙機編隊，在我戰機前往監控時仍繼續逗留，未馬上回到中線以西，共軍戰管也未呼叫共軍戰機返回，顯示這是共軍有意為之的動作。