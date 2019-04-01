【即時短評】共機踩線 應與「天駒」進駐馬公有關

2019-04-01 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



所謂海峽中線是兩岸的默契界線，並沒有任何文字或口頭承諾。而台灣海峽寬度不一，兩岸最近距離是新竹的南寮漁港到福建的平潭島，只有68海浬、約125公里，若中共軍機選擇在這個空域「越線」，距我領空恐不到30浬，恐嚇意味會更高，但這次共機越線的位置，刻意挑選在澎湖西南方的台灣灘上空，距離台灣還有100海里以上。共機若要更加頻繁地以「踩線」對我施壓，還有更激烈的方案可以選擇。

共機這次的「越線」選擇的時機與地點，與IDF天駒部隊進駐馬公脫不了干係，因戰機同一天才剛進駐馬公，台海空防第一線開始運作，共機隨即上門大動作挑釁，測試我對M503北上航線掌握能力意味濃厚。而空軍未選擇就近由馬公的IDF戰機升空策應，只能研判我方不願出盡底牌，避免讓共軍摸透馬公天駒部隊的戰備能量。

事實上根據軍媒披露，國防部長嚴德發上月曾視導空軍作戰指揮部及國軍聯合作戰指揮中心，「密切掌握最新情勢」，當時他特別點出：「聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於中共軍機活動全程，依規定運用聯合情監偵作為，並派遣機、艦監偵密切掌握與應處，時時刻刻為國家安全做最好的準備」。他特別向官兵強調，國軍「不挑釁、不迴避、不畏戰」原則。