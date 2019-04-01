共機踩線阻美挺台 海峽兩岸廿年峽默契恐遭打破

2019-04-01 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



2架中共殲11戰機昨日在澎湖群島西南方「台灣灘」海域上空跨越海峽中線，學者認為，這是共軍自1999年李登輝前總統發表「特殊國與國關係」談話後，中共軍機打破原先不超過大陸沿岸向東延伸15浬海面上空的默契，大舉進逼至海峽中線以西後，另一個企圖打破默契，樹立新現狀的舉動。此舉一則與美國準備出售先進的F-16V戰機給台灣有關，二則在對美國官員近期意圖改變一中政策的談話，進行試探與警告。

國家政策研究基金會國安組召集人林郁方表示，美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）上月在國會聽證會中表示，美國正採取各種行動，阻止中國對台灣的外交孤立，並重申台美關係的重要性與美方將確保對台各項承諾的履行。此舉形同試圖改變一中政策。共機近十餘年來罕見飛越海峽中線案例，他研判中共此舉一則關切美國官員近期意圖改變一中政策的談話，對美進行試探與警告；一則與美國準備出售先進的F-16V戰機給台灣有關，中共此時若未採取行動，怕美國「愈作愈明白，愈作愈狠」。

林郁方認為，台灣與大陸最近處是新竹，兩地直線距離僅70浬，但中共未選擇自此處越線，而自較遠的澎湖海域越線試探。他認為，兩岸關係複雜曖昧，我國在海峽中線以西的金、馬外島駐軍，我方軍用運輸機與軍艦，因運補也會穿越海峽中線，分際很難劃分，若兩岸關係不穩，外島極易成為中共軍事施壓與恐嚇的目標，兩岸在軍機跨越中線這件事要保持默契，顯然無法只靠軍事與外交來維持民心穩定。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則表示，以往雖曾出現共軍軍機因為天候或迴旋半徑未算好等因素而越過海峽中線，但通常會馬上返回。但從目前媒體報導顯示，中共越過海峽中線的軍機並非單機，至少是一個雙機編隊，且在我戰機前往監控時仍繼續逗留，未馬上回到中線以西，且共軍戰管也未呼叫共軍戰機返回等跡象，顯示這應該是共軍有意為之的動作。倘若真是中共高層授意，則這就是共軍自1999年李登輝前總統發表「特殊國與國關係」談話後，中共軍機打破原先不超過大陸沿岸向東延伸15浬海面上空的默契，大舉進逼至海峽中線以西後，另一個企圖打破默契，樹立新現狀的舉動。