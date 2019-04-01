陸軍履否認增購黑鷹直升機 老U機飛行員要失業了

2019-04-01 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



在有一半軍機被撥至內政部空勤總隊與空軍救護隊後，陸軍屢傳計畫增購30架UH-60M黑鷹直升機，但遭陸軍司令部官方管道履次否認。據了解，此案為陸軍副司令黃國明力推，因在UH-1H直升機已解除戰備的情況下，若不採購新機，航特部有一半原先飛UH-1H的飛官恐將面臨無機可飛的窘境。

但陸軍司令部依然否認此節，指陸軍​​原具UH-1H專長飛行員已陸續實施機種轉換訓練，並納入各機隊執行各項戰演訓任務，原UH-1H飛官並未產生「無機可飛」情況。

陸軍內早自去年起就傳有意增購UH-60M黑鷹直升機的構想，原先採購60架黑鷹直升機就不是1比1替換UH-1H，再加上60架黑鷹直升機有30架已撥至友軍，數量縮成原有的一半之下，保守估計至少會影響一半的飛行員，沒有直升機可駕駛。

但陸軍司令部一再否認有增購構想，司令部表示，傳聞與事實不符。陸軍各項武器裝備建案，均前瞻敵情威脅及作戰環境，就國軍聯合作戰「打的需求」完成戰力整建規劃及優先順序，納入國軍5年兵力整建計畫籌補，以滿足建軍備戰需求。