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「天駒」部隊昨進駐馬公 共機同日穿越海峽中線襲擾

2019-04-01 12:24聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍IDF戰機每年4到9月進駐澎湖的「天駒部隊前進部署任務」，昨日上午才在馬公完成部署，中共殲11戰機同時就在澎湖群島西南方「台灣灘」海域上空跨越海峽中線。有民眾目擊甫進駐馬公的IDF戰機以空優武器掛載升空接敵，澎湖與台灣西岸一線天弓、愛國者與鷹式飛彈部隊均因此提升戰備，共軍試探我軍外島戰機反應能力意味濃厚。

中國大陸去年2月間突然宣布啟用M503北上航線及相關銜接航線，當時曾傳軍方評估把距中國大陸沿海最近的澎湖IDF天駒部隊改為全年常態部署，以監控航線，但此案並未實施，IDF戰機仍在表定時間內，於昨日（3月31日）進駐馬公。

但IDF機群昨日上午才進駐馬公完成部署升空巡弋，兩架由福州義序機場起飛的殲11，上午11時航跡就跨越海峽中線，我方除在空偵巡的IDF戰機前往攔截外，嘉義基地4架F-16戰機也緊急起飛因應，共軍因此也有2架戰機升空，情勢一度緊張。但踩線共機沿中線飛行10分鐘後即返回，雙方戰機皆有所克制，未有進一步不友善的動作。

有民眾目擊，昨日進駐馬公的IDF任務機，掛載採AIM-9P4響尾蛇飛彈與兩枚天劍2型空對空飛彈升空，這種掛載被航迷稱為「聖誕樹」。

空軍天駒部隊進駐馬公後，依慣例除2到4架在空機外，另有2到4架戰機在地面執行5分鐘警戒。昨日狀況執行警戒任務的飛行員應已在機堡內待命。但空軍未選擇由天駒部隊就近升空增援，而下令由嘉義基地的F-16戰機升空側應。

官員表示，地面防空飛彈部隊與在空戰機部署，取決於空軍作戰指揮部指揮官決策，當日澎湖與台灣本島西部防空飛彈部隊都因此提升戰備，但考量共機測試我方反應意味濃厚，我方在因應上也有所節制，避免戰備能量完全被對方掌握。

空軍IDF戰機每年4到9月進駐澎湖的「天駒部隊前進部署任務」，昨日上午才在馬公完...
空軍IDF戰機每年4到9月進駐澎湖的「天駒部隊前進部署任務」，昨日上午才在馬公完成部署，中共殲11戰機同時就在澎湖群島西南方「台灣灘」海域上空跨越海峽中線。資料照、記者洪哲政／攝影
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空軍IDF戰機每年4到9月進駐澎湖的「天駒部隊前進部署任務」，昨日上午才在馬公完...
空軍IDF戰機每年4到9月進駐澎湖的「天駒部隊前進部署任務」，昨日上午才在馬公完成部署，中共殲11戰機緊接就在澎湖群島西南方「台灣灘」海域上空跨越海峽中線。資料照、記者洪哲政／攝影
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