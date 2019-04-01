中共2架殲11戰機昨越台海中線 柯Ｐ：去問韓國瑜

2019-04-01 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



中共空軍作兩架殲11戰鬥機，在澎湖西南方空域，飛越被視為兩岸「楚河漢界」的海峽中線，儘管國軍緊急派戰機攔截，但共機卻未立刻離開，越界時間長達十分鐘，中共戰機此舉也被視為刻意挑釁台灣。不過由於高雄市長韓國瑜才剛訪中回台，如今共機卻主動挑釁，外界認為這似乎是在打臉韓國瑜。

對此，台北市長柯文哲今受訪時，被問到共機越過海峽中線一事，不願多談，僅說「你應該去問韓國瑜，怎麼來問我」。