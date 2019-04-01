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被逼問到底選不選總統？韓國瑜強調：2020不在我考量內

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

中共2架殲11戰機昨越台海中線 柯Ｐ：去問韓國瑜

2019-04-01 11:38聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

中共空軍作兩架殲11戰鬥機，在澎湖西南方空域，飛越被視為兩岸「楚河漢界」的海峽中線，儘管國軍緊急派戰機攔截，但共機卻未立刻離開，越界時間長達十分鐘，中共戰機此舉也被視為刻意挑釁台灣。不過由於高雄市長韓國瑜才剛訪中回台，如今共機卻主動挑釁，外界認為這似乎是在打臉韓國瑜。

對此，台北市長柯文哲今受訪時，被問到共機越過海峽中線一事，不願多談，僅說「你應該去問韓國瑜，怎麼來問我」。

韓國瑜海峽中線戰機
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