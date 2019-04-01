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【即時短評】為何中共戰機要越過海峽中線？

【即時短評】為何中共戰機要越過海峽中線？

2019-04-01 06:58聯合報 記者程嘉文╱即時報導

昨天（3/31）上午，中共空軍兩架殲11戰鬥機，在澎湖西南方空域，飛越被視為兩岸「楚河漢界」的海峽中線。國軍緊急派戰機攔截，但共機卻未立刻離開，越界時間長達十分鐘。消息傳出，對於強調中國威脅論的蔡政府，當然是一帖振奮劑：總統府、陸委會、民進黨中央、以及不具名的「國安人士」，紛紛發表聲明譴責。

撇開這些罐頭發言之外，共機的穿越海峽中線，應該如何解讀？

1999年兩國論事件後，兩岸實質界線退到海峽中線。廿年來，共機偶有操作不慎、天候等因素，短暫超越中線的例子，但通常都在我方警告後，立刻退回中線以西，但昨天卻沒有立刻回頭。此外據稱，兩架共軍殲11越界時，在中線以西仍有兩架友機接應。甚至位在海峽中線西側的M503航線，事件當時居然一架民航機都沒有！顯示上海飛航情報區已被通知，別在敏感時間讓民航機接近敏感空域，以免徒增風險。

另一方面，事件發生在澎湖群島西南方的「台灣灘」上空，已是習稱海峽中線的西南末端，即使越過中線，距離台灣本島，仍然在100海里（185公里）以上。同時，共機越界長達10分鐘，如果繼續深入，足以「登陸」台灣，然而類似情況也沒發生。

凡此種種現象都顯示：這是北京方面一次蓄意表態「越界」，同時卻又不想造成「危機」的動作。

海峽中線雖然存在多年，但它完全只是各方默契，不但沒有文字約定，甚至連口頭承諾都沒有。法理上講，扣掉12海里領空，台灣海峽大部分都是國際空域，任何國家的軍民飛機，都可自由飛行。

換言之，一如美國軍艦巡弋南海諸島，以強調公海航行自由，中共戰機越過海峽中線，也正是向台灣、華府乃至世界宣告：海峽中線這種只有「俗成」、不曾「約定」的規矩，並非不能打破，沒有非遵守不可的義務。

對台灣或美方而言，必然覺得中共是「麻煩製造者」；然而站在中南海觀點，解讀角度恐怕就不一樣。台灣近日高調宣布，美國可望批准F-16戰機、M1A2戰車等多項爭取多年的軍售；美國海軍從1月24日到3月24日，兩個月內三度派艦通過台灣海峽；國務卿龐培歐在國會宣稱，將協助台灣防堵邦交國再被挖角........這些行為看在北京眼裡，當然覺得川普政府意圖改變現狀、打破美中台三方勢力平衡，因此必須有所動作，以表達自身的不滿。

當然，兩岸持續武力對峙，闖越海峽中線，仍然具備高度「擦槍走火」可能。因此共機刻意將越線地點，選在中線的遙遠西南端。如此一來，的確挑戰了既存的「海峽中線」權威，同時卻又未曾逼近台灣，沒有創造太強的軍事威脅。反之，共機若在兩岸相距不遠的海峽北段（新竹到平潭不到100海里）越過中線，對我方空防將立刻造成嚴重威脅；如果共機持續逗留在中線以東，甚至進一步深入，會不會引發武裝衝突？答案著實難說。

軍事是政治的延續，國家對於軍事力量的運用，絕不僅「投入戰爭」一種方式。美國軍艦通過台海，或是中共戰機越過海峽中線，都是在「合乎國際法」的大帽子掩護之下，進行讓對方不舒服的動作，卻又「鬥而不破」、沒打算撕破臉真正打一架。雙方宛如戲臺上的京劇演員，每個眼神、身段與步法，都是精妙地向對方出招、傳達訊息。台灣作為戲臺上三方中最弱的一員，更需瞭解自己的虛實與份量；反之如果個人意識形態掛帥，永遠戴著同一副有色眼鏡，去檢視一切不同事物，最後得出千篇一律的應對答案，把「假戲」搞成「真作」，則國家危矣。

中共殲11戰機。圖／引自解放軍報網站
中共殲11戰機。圖／引自解放軍報網站
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海峽中線戰機中共

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