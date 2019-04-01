共機越中線與我軍對峙 海峽上空驚魂10分鐘

兩架殲11中共戰機昨天飛越台灣海峽中線。 圖 ／引自中共空軍微博 分享 facebook

台灣海峽上空昨天一度出現緊張局面。兩架中共空軍「殲十一」（俄國Su-27的大陸版）戰鬥機上午十一時許在台灣海峽西南部空域，飛越海峽中線。我國軍下令在空中偵巡戰機前往攔截，並增派戰機緊急起飛支援，同時以無線電喊話驅離，雙方對峙十分鐘後，共機飛返中線以西。

我F-16戰機從嘉義起飛支援經國號執行驅離任務。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

府方譴責對岸「蓄意挑釁」

總統府發言人黃重諺表示，中國這樣的做法不僅是缺乏國際責任，對區域安全穩定的蓄意挑釁，踰越中線的作為，更是對兩岸現狀的公然破壞。對此，中華民國政府給予強烈譴責，也提醒中國做為區域一員，應停止此類危害區域和平福祉的行為，不要成為國際的麻煩製造者。

黃重諺說，蔡總統昨午即接獲國安會幕僚報告此事，並指示國軍做好各項戰備任務，以確保國家安全無虞。基於區域安全的共同責任，政府也已透過管道通報相關國家。

媒體昨晚披露共機跨越中線消息後，國防部於晚間八時許發布新聞稿證實，並譴責中共軍方嚴重衝擊區域安全穩定；國軍將秉持「不挑釁，不怯敵」原則，全力依相關戰備規定應處。

恐與美船艦通過台海有關

消息人士指出，這起事件發生在澎湖群島西南方「台灣灘」海域的上空。兩架由福州義序機場起飛的殲十一，航跡跨越海峽中線。我方派出在空偵巡的經國號戰機趕往攔截，並下令嘉義基地四架F-16緊急起飛，此時共軍也有兩架戰機緊急起飛，局面一度緊張。不過「踩線」的兩架共機，並沒有進一步深入，而是沿中線飛行約十分鐘後就返回，在雙方都有所克制下，未出現「擦槍走火」的不友善動作。

軍方將領透露，目前無法確認此事確實動機，但近一、兩周海峽當面共機活動相當密集，可能與日前美國海軍與海岸防衛隊的船艦通過台灣海峽有關，陸方因而選擇在台灣海峽南部海域「越線」，一方面有激起注意的示威效果，同時此地海域遼闊，離台灣本島還有一百海里以上，緊張性相對較低，不至造成局面失控。

日本防衛省也宣布，共軍三月卅日派出四架轟六轟炸機、兩架戰鬥機、一架Tu-154電偵機，經東海飛越宮古海峽進入西太平洋，再原路折返。從日方發布照片可以看出，轟六隸屬東部戰區的空十師，機翼下掛載大陸自製的「長劍二十」巡弋飛彈。這是去年五月以來，該單位首度執行飛出島鏈的遠海長航任務。