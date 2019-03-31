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共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

殲11共機踰越台海中線 學者：對美方抗議也對台施壓

2019-03-31 21:50聯合報 記者陳熙文╱即時報導

國防部證實，中國兩架殲十一戰機，今天上午飛越海峽中線，進入我國海峽西南面空域。學者認為，兩岸軍機不踰越海峽中線，是雙方之間長期以來的默契，中共此次打破默契，顯然是針對美國近期在台灣海峽的動作做出反應，一方面對美方抗議，一方面也對台灣施壓。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲認為，中共這樣的行動未來恐怕會更加頻繁。

美國海軍驅逐艦「柯蒂斯韋伯號」（Curtis Wilbur）和海岸防衛隊的「伯瑟夫」號（Bertholf）日前穿越台灣海峽，是美國軍艦今年第三度通過台海，同時也是去年七月以來，第六度有美國軍艦通過台灣海峽。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，兩岸軍機飛行不超過海峽中線一向是雙方的默契，以往通常是偏航，或是遭遇天候因素才會發生超越中線的情況，但此次顯然是對岸有意為之，甚至我方軍機升空警戒都沒有馬上離開。

揭仲分析，對岸故意的挑釁行為，很有可能是針對美國近期在台灣海峽的動作頻繁，以及採取一些行動想要提升美國與台灣在政治上的關聯。他認為，中共很有可能因為美國有意要打破三方互動的默契，而做出反擊，另外，中方的思維很有可能是，對於美國的動作頻頻，可能一時之間拿不出辦法，但還是要展示中方有能力對台灣施壓。

蘇紫雲表示，台美近期關係熱絡，除了有美方軍艦穿越台灣海峽，B-52轟炸機出動的頻率也更加頻繁。此次中共軍機跨過海峽中線，顯然是一種表態，尤其是美軍日前航行穿越台灣海峽的海岸防衛隊伯瑟夫號，類似這樣的大型巡防艦是直接連接到國家戰略，有直接做艦隊指揮的功能，被中共視為挑釁的訊號。

不過，蘇紫雲也認爲，共軍軍機這樣的舉動，顯然是對自己太有信心，一但共軍軍機跨過海峽中線，只要再往東深入，就進入我方防空飛彈的射程，很難逃過我方飛彈的追擊。

中共空軍殲11戰鬥機。圖╱引自中共空軍微博
中共空軍殲11戰鬥機。圖╱引自中共空軍微博
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台灣海峽海峽中線中共

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