緊張！共軍殲11飛越台灣海峽中線 與我軍機對峙十分鐘

2019-03-31 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共空軍殲11戰鬥機。圖╱引自中共空軍微博 分享 facebook

台灣海峽上空今天上午一度出現緊張局面：四架中共空軍「殲十一」戰機（Su-27的大陸版」在澎湖西南方飛越海峽中缐，與我方戰機對峙，時間長達十分鐘之久。

消息人士指出，這起事件發生在將近中午時，兩批、共四架殲十一飛到澎湖群島西南方「台灣灘」海域的上空，位置超越中線，引起我方戰機緊急起飛。但共機並未立刻西返，而在中線偏東空域逗留十分鐘。過程中雙方並未發生其他不友善動作。

軍方將領透露，近一兩周海峽當面共機活動相當密集，目前還沒辦法確認動機，可能與日前美艦通過台灣海峽有關。