再買30架黑鷹直升機？陸軍否認

2019-03-31 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



今天《自由時報》網站報導，「陸軍決定續購30架黑鷹直升機補足戰力」。內容指出，陸軍為了補足UH-60M黑鷹直升機被移撥空勤總隊與空軍造成的戰力空缺，已經決定再增購30架。不過陸軍司令部發布新聞稿，否認相關消息。

陸軍先前在「天鳶專案」之下，採購60架UH-60M，以汰換服役多時的UH-1H直升機。不過在2009年莫拉克風災後，馬政府決定將尚未交機的黑鷹，移撥15架給空勤總隊；到了蔡政府時期，由於空軍海鷗救護隊的S-70C（UH-60民規版）也已經服役30年，機體到達壽限，國防部長馮世寬裁示，將黑鷹再撥15架給空軍。

當時國防部面對外界質疑，解釋陸軍的黑鷹只是「借」給空軍，未來空軍仍要自行建案採購後續救難機種。但若依據今天的報導，陸軍決定再建案增購30架UH-60M，空軍則撤回採購新式救難直升機提案，等於飛機不必再歸還給陸軍。