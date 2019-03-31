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藍綠大老搶賣萌…司馬昭之心 怎比韓國瑜真性情

要塞防衛戰 我針對陸用方陣系統展開採購建案程序

2019-03-31 09:58聯合報 記者洪哲政╱即時報導

為強化灘岸決勝與要塞防衛，據悉陸軍空軍已獲准分別針對M109A6自走砲與C-RAM陸用近迫防禦系統展開建案程序。前者是陸軍有意採購M777榴彈砲遭否決後，另起爐灶的建軍案；後者則是參謀總長李喜明指示東部花蓮佳山、台東石子山等基地洞庫必須強化反彈道飛彈與火砲的因應方案。

但軍方對建案訊息相當低調。陸軍司令部表示，這項訊息純屬臆測，陸軍各項武器裝備建案均前瞻敵情威脅、作戰環境，依「打、裝、編、訓」思維，就國軍聯合作戰「打的需求」完成戰力整建要項及優先順序，納入國軍5年兵力整建計畫籌建，以滿足建軍備戰需求。空軍司令部則不評論。

陸軍採購108輛M1A2戰車，軍方已透露美方可望於年中前批准，連帶還有委由海軍對美代為採購的人攜式肩射FIM-92刺針防空飛彈（Stinger）第一階段250枚等械彈，可望同時發布。而事實上陸軍除此案外，在「灘岸決勝」建構「岸置精準火砲系統」方針下，曾經同時推動採購M777榴彈砲，但遭高層反對，多次要求國防部轉達陸軍放棄。傳M109A6是陸軍目前建軍的替代方案。

我國目前現役有M109A2、A5自走砲，A6科技水準與前者提升一世代，數位化與資訊化程度高，配備全球定位系統和自動射擊管制系統，射擊精準，不用配合指揮車即可獨立作戰，官員形容「最大的效能就是一門砲可以打出一個連的效果」。但要由現役A2、A5升級，還是全砲新造，必須進一步評估。

此外，在共軍機艦頻繁繞越東部實施「遠海長航」訓練，李喜明曾要求空軍強化佳山與石子山洞庫外防爆與反彈道飛彈的措施，據了解，空軍已開始針對車載的C-RAM防禦展開採購建案程序。

我國在重要空軍雷達站如北部嵩山雷達站部署有方陣快砲，但多是自艦用型拆卸而下的剩餘物資，C-RAM是方陣快砲的陸用型，裝載在車輛上便於機動，原先方陣快砲雷達系統主要鎖定飛彈、直升機及戰機等較大型的飛行物，C-RAM系統中整合砲兵雷達，可同時反制迫擊砲、火箭彈這類較小的目標，是美國陸軍現役裝備，包括樂山長程預警雷達都是部署標地。

在共軍機艦頻繁繞越東部實施「遠海長航」訓練，李喜明曾要求空軍強化佳山與石子山洞庫...
在共軍機艦頻繁繞越東部實施「遠海長航」訓練，李喜明曾要求空軍強化佳山與石子山洞庫外防爆與反彈道飛彈的措施，據了解，空軍已開始針對車載的C-RAM防禦展開採購建案程序。圖/翻攝自YouTube
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我國目前現役有M109A2、A5自走砲，A6(如圖)科技水準與前者提升一世代，數...
我國目前現役有M109A2、A5自走砲，A6(如圖)科技水準與前者提升一世代，數位化與資訊化程度高，配備全球定位系統和自動射擊管制系統，射擊精準，不用配合指揮車即可獨立作戰，官員形容「最大的效能就是一門砲可以打出一個連的效果」。圖/取自美國陸軍官方網站
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陸軍彈道飛彈空軍

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