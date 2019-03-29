失事幻象飛官何子雨 衣冠今安葬碧潭烈士公墓

2019-03-29 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



空軍司令部今天（29）上午10時，在新店碧潭空軍烈士公墓，舉行民國108年春祭暨公葬典禮，由司令張哲平上將主祭，遺族及官兵代表等出席，以追悼烈士英靈，緬懷空軍歷年為國殉職忠勇將士。

典禮先由張哲平率領陪祭及與祭官士兵、遺族代表，向先烈靈位獻花及行禮致意，隨後主持駕駛幻象2000戰機殉職的飛官何子雨的公葬典禮。典禮結束後，張哲平前往歷年殉職烈士墓前默禱致敬，並對參加典禮之遺族逐一慰問。

何子雨上尉畢業於成大中文系，民國100年考入空軍飛行常備軍官班，102年畢業，服役於新竹空軍基地的第二（499）聯隊。106年11月7日晚間，他在台灣北部外海執行訓練時，編號「2040」的座機失事墜海。軍方雇請打撈業者，在海床進行打撈，但僅尋獲部分零件。

去年6月5日，由於何子雨失蹤滿半年，依規定認定為死亡。總統府發布命令，追晉其為空軍少校，並追溯至失事當日。由於何子雨的遺體並未尋獲，因此今天的葬禮，與許多殉職前輩一樣，棺槨內安放的是他的空軍軍服。