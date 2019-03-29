親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
美阻陸孤立台灣
韓國瑜出訪返台
小英訪友邦返台
酒駕修法加重罰
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

失事幻象飛官何子雨 衣冠今安葬碧潭烈士公墓

2019-03-29 20:06聯合報 記者程嘉文╱即時報導

空軍司令部今天（29）上午10時，在新店碧潭空軍烈士公墓，舉行民國108年春祭暨公葬典禮，由司令張哲平上將主祭，遺族及官兵代表等出席，以追悼烈士英靈，緬懷空軍歷年為國殉職忠勇將士。

典禮先由張哲平率領陪祭及與祭官士兵、遺族代表，向先烈靈位獻花及行禮致意，隨後主持駕駛幻象2000戰機殉職的飛官何子雨的公葬典禮。典禮結束後，張哲平前往歷年殉職烈士墓前默禱致敬，並對參加典禮之遺族逐一慰問。

何子雨上尉畢業於成大中文系，民國100年考入空軍飛行常備軍官班，102年畢業，服役於新竹空軍基地的第二（499）聯隊。106年11月7日晚間，他在台灣北部外海執行訓練時，編號「2040」的座機失事墜海。軍方雇請打撈業者，在海床進行打撈，但僅尋獲部分零件。

去年6月5日，由於何子雨失蹤滿半年，依規定認定為死亡。總統府發布命令，追晉其為空軍少校，並追溯至失事當日。由於何子雨的遺體並未尋獲，因此今天的葬禮，與許多殉職前輩一樣，棺槨內安放的是他的空軍軍服。

空軍烈士公墓的公葬區，只有因公殉職人員方可入葬，自政府遷台以來，共葬有1200多位烈士。公墓另外也設有忠靈塔，比照一般軍人公墓，獲頒旌忠狀的退伍軍人及配偶，均可以入葬。去年6月4日駕駛F-16戰機，在瑞芳山區撞山殉職的飛官吳彥霆少校，由於家屬希望未來能夠夫婦合葬，因此決定將骨灰安厝於忠靈塔，先前已經入葬。

何子雨的棺槨下葬於碧潭空軍公墓。圖／空軍提供
何子雨的棺槨下葬於碧潭空軍公墓。圖／空軍提供
分享
空軍司令張哲平向烈士靈位上香。圖／空軍提供
空軍司令張哲平向烈士靈位上香。圖／空軍提供
分享
空軍樂隊號手在葬禮開始時，吹奏安息號。圖／空軍提供
空軍樂隊號手在葬禮開始時，吹奏安息號。圖／空軍提供
分享
張哲平（右）慰問何子雨遺孀。圖／空軍提供
張哲平（右）慰問何子雨遺孀。圖／空軍提供
分享

空軍何子雨退伍軍人幻象戰機

相關新聞

國軍人事調動 蔡首位侍衛長劉志斌升任副總長執行官

2019-03-29 17:24

三軍演訓沿路掉子彈 民眾拾獲17發

2019-03-29 14:15

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

替代役比照國軍權益 到軍醫院就診也免費

2019-03-29 11:10

三軍演訓空檔開放居民通行 民眾拾獲步槍彈匣、子彈

2019-03-29 10:26

不畏陸打壓 潛艦國造預計5年後下水

2019-03-29 00:43

龍翔營區 秀戰技

2019-03-29 00:26

影／飛行+跳傘+特戰 龍翔營區三合一大秀登場

2019-03-28 20:12

王定宇：台灣自製潛艦構型採「X尾舵」3.0B版

2019-03-28 16:33

嚴德發：中共「一國兩制」就是要消滅中華民國

2019-03-28 16:32

多圖／新社基地周六開放 陸軍籲多搭接駁車

2019-03-28 12:29

嚴德發：海軍取得潛艦國造設計輸出許可

2019-03-28 12:20

海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水

2019-03-28 11:51

現役軍人對政治表態 嚴德發籲專注戰訓本務

2019-03-28 09:31

潛艦國造立院秘密會議 檢驗700多項裝備輸出許可

2019-03-28 08:31

海軍今在東部外海秘密進行大規模海空操演

2019-03-27 16:42

「塔利班」佛地魔東山再起 國防高研署兩項資料探勘計畫抵禦

2019-03-27 15:48

陸軍少校具名批評兩岸和平協議 國防部：無此人

2019-03-27 13:14

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50
看更多

熱門文章

扁深夜回應韓國瑜 「祝福」韓能代表國民黨參選總統

2019-03-29 02:36

「仙氣學妹」控立委郭國文 違勞基法、搞不定老婆

2019-03-29 10:16

蔡緩獨vs.賴台獨…美早已暗助選邊站

2019-03-29 08:00

「潑漆妹」機場抗議韓國瑜 曾撕國旗、笑稱殉職飛官「夕鶴」

2019-03-29 10:25

韓國瑜鐵人行累趴記者！走2公里覓食 直播被斷訊…

2019-03-29 09:00

宣告階段任務將告段落 陳建仁：為蔡英文做的最好決定

2019-03-29 13:31

立委補選後 謝龍介下週北上控告賴清德陳水扁

2019-03-28 22:30

12億！韓國瑜最大訂單 來自大陸電商「本來生活網」

2019-03-29 07:59

孫大千宣布參選北市立委 韓冰稱他戰將1個打5個

2019-03-29 11:26

在機場被隨扈舉起 韓國瑜：是我要求的

2019-03-29 13:09

民進黨連這張牌都敢用 謝龍介：國民黨別沉浸春夢裡

2019-03-29 12:54

中山大學生演韓國瑜賣台現形記 憂以水果經濟當遮羞布

2019-03-29 11:08

隨扈高舉韓國瑜 王浩宇批：我們都只是公僕沒那麼偉大

2019-03-29 09:43

會不會替王世堅站台？韓冰送他10個字

2019-03-29 11:41

總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億

2019-03-29 11:46

九合一到2020像齣戲 沈富雄：藍贏上集，下集它勝

2019-03-29 11:23

「我不是小紅帽」韓國瑜駁賣台：召妓可以 招商犯法？

2019-03-29 00:03

初選遲未定 謝龍介分析民調斷言：國民黨會輸！

2019-03-29 11:00

綠營轟賣台 韓國瑜：拆總統府磚頭賣大陸才叫賣台

2019-03-29 11:41

挺韓國瑜！中市攤商捐款救賣菜郎獲回響電話接到手軟

2019-03-29 17:46

兩岸簽協議增3道鎖 寫「九二共識」就算政治協議

2019-03-29 00:09

跨區一戰？吳志揚將轉戰艱困選區為國民黨再拚一席

2019-03-29 00:52

為韓國瑜拉票遭罰50萬 李富城：要錢沒有、要命一條

2019-03-29 15:02

蔡總統喊驕傲走向世界 林濁水酸：恐不少人傷心

2019-03-29 08:26

NCC罰電視台百萬 韓國瑜：我每天被抹黑也未見NCC出面

2019-03-28 22:29

「桃園每一區皆我的家」 吳志揚宣布改戰第二選區

2019-03-29 14:20

民進黨初選登記截止 屏東蘇震清退出禮讓鍾佳濱

2019-03-29 17:08

賴清德：寧可輸掉初選 都不可能傷害蔡英文總統

2019-03-29 15:28

藍綠婉拒 柯文哲縣市交流頻破局

2019-03-29 00:33

韓國瑜見中聯辦罰50萬？台中攤商捐錢挺賣菜郎選總統

2019-03-29 11:06

特邀韓國瑜參與初選 吳敦義：我來約時間

2019-03-28 21:42

【重磅快評】小英與陳明通要扛禁止和平的評價度一生？

2019-03-29 12:22

朱立倫：我當總統依法行政 確實執行死刑

2019-03-28 20:33

隨扈高舉韓國瑜 市警局：未達到安全要求、將加強訓練

2019-03-29 11:44

挺「學姐」統獨假議題說 孫大千：動員選民的廉價工具

2019-03-29 08:05

觀察站／老鼠拖拖鞋…綠用總統規格打壓 反激韓參選？

2019-03-29 00:22

民進黨立委初選登記今截止 蕭美琴未現身花蓮等嘸人

2019-03-29 17:27

對賭賴清德選到底 沈富雄：雞排請送慈善機構

2019-03-29 12:37

蔡正元：除了不要、不要、不要 民進黨到底要什麼？

2019-03-28 21:57

《兒少法》修正案三讀 狼師、惡保母全建檔

2019-03-29 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top