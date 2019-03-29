失事幻象飛官何子雨 衣冠今安葬碧潭烈士公墓
空軍司令部今天（29）上午10時，在新店碧潭空軍烈士公墓，舉行民國108年春祭暨公葬典禮，由司令張哲平上將主祭，遺族及官兵代表等出席，以追悼烈士英靈，緬懷空軍歷年為國殉職忠勇將士。
典禮先由張哲平率領陪祭及與祭官士兵、遺族代表，向先烈靈位獻花及行禮致意，隨後主持駕駛幻象2000戰機殉職的飛官何子雨的公葬典禮。典禮結束後，張哲平前往歷年殉職烈士墓前默禱致敬，並對參加典禮之遺族逐一慰問。
何子雨上尉畢業於成大中文系，民國100年考入空軍飛行常備軍官班，102年畢業，服役於新竹空軍基地的第二（499）聯隊。106年11月7日晚間，他在台灣北部外海執行訓練時，編號「2040」的座機失事墜海。軍方雇請打撈業者，在海床進行打撈，但僅尋獲部分零件。
去年6月5日，由於何子雨失蹤滿半年，依規定認定為死亡。總統府發布命令，追晉其為空軍少校，並追溯至失事當日。由於何子雨的遺體並未尋獲，因此今天的葬禮，與許多殉職前輩一樣，棺槨內安放的是他的空軍軍服。
空軍烈士公墓的公葬區，只有因公殉職人員方可入葬，自政府遷台以來，共葬有1200多位烈士。公墓另外也設有忠靈塔，比照一般軍人公墓，獲頒旌忠狀的退伍軍人及配偶，均可以入葬。去年6月4日駕駛F-16戰機，在瑞芳山區撞山殉職的飛官吳彥霆少校，由於家屬希望未來能夠夫婦合葬，因此決定將骨灰安厝於忠靈塔，先前已經入葬。
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