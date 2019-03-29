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國軍人事調動 蔡首位侍衛長劉志斌升任副總長執行官

2019-03-29 17:24聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

國軍於今年4月1日將進行上將層級人事調動，擔任蔡英文總統任內第一位侍衛長的海軍副司令劉志斌中將，將調任參謀本部副總長執行官，升任二級上將。國防大學校長吳萬教上將任期已滿，奉蔡英文總統核定，吳萬教調任總統府戰略顧問，國防大學校長由陸軍司令上將王信龍接任；參謀本部副總長執行官陳寶餘上將，調任陸軍司令。此人事調任案，自今年4月1日生效。

吳萬教為空軍官校68年班、空院78年班、戰院89年班、南華大學非營利管理碩士。曾任空軍司令部政戰主任、空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部副司令、國防部總督察長、國防大學校長。現調任總統府戰略顧問。

王信龍為陸軍官校69年班、陸院81年班、戰院87年班。曾任人次室次長、陸軍第六軍團指揮官、國防部常務次長

、參謀本部副參謀總長、陸軍司令部司令。

陳寶餘為陸軍官校69年班、陸院83年班、戰院88年班。曾任陸軍花防部指揮官、作計室次長、陸軍第十軍團指揮官、陸軍司令部副司令、參謀本部副總長執行官。

劉志斌為海軍官校73年班、海院90年班、戰院96年班。曾任海軍司令部副參謀長、海軍司令部參謀長、總統府侍衛長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令。劉志斌在蔡英文當選總統之後，在軍方推荐的侍衛長候選名冊中，勾選劉志斌擔任她的首任侍衛長，由於表現甚獲肯定，侍衛長任期結束後，劉志斌回軍擔任海軍艦隊指揮官，現職海軍司令部副司令。

海軍副司令劉志斌中將，將調任參謀本部副總長執行官，升任二級上將。圖／軍聞社提供
海軍副司令劉志斌中將，將調任參謀本部副總長執行官，升任二級上將。圖／軍聞社提供
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陸軍司令部司令王信龍，接任國防大學校長。圖／國防部提供
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參謀本部副總長執行官陳寶餘上將，調任陸軍司令。圖／軍聞社提供
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國防大學校長吳萬教，調任總統府戰略顧問。圖／國防部提供
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陸軍海軍空軍

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