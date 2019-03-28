影／飛行+跳傘+特戰 龍翔營區三合一大秀登場

相關新聞
王定宇：台灣自製潛艦構型採「X尾舵」3.0B版2019-03-28 16:33
嚴德發：中共「一國兩制」就是要消滅中華民國2019-03-28 16:32
多圖／新社基地周六開放 陸軍籲多搭接駁車2019-03-28 12:29
嚴德發：海軍取得潛艦國造設計輸出許可2019-03-28 12:20
海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水2019-03-28 11:51
現役軍人對政治表態 嚴德發籲專注戰訓本務2019-03-28 09:31
潛艦國造立院秘密會議 檢驗700多項裝備輸出許可2019-03-28 08:31
海軍今在東部外海秘密進行大規模海空操演2019-03-27 16:42
「塔利班」佛地魔東山再起 國防高研署兩項資料探勘計畫抵禦2019-03-27 15:48
陸軍少校具名批評兩岸和平協議 國防部：無此人2019-03-27 13:14
甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣2019-03-27 02:50
官兵各自政治表態？國防部強調傳承黃花崗先烈2019-03-26 20:04
美艦通過台海 共軍：已向美方表達關切2019-03-26 19:22
敦睦艦隊遇大風浪 支隊長：這才訓得出好水手2019-03-26 17:24
美海巡艦首次通過台海 蔡總統：體現自由航行權2019-03-26 15:41
影／AIT：民眾申請ESTA赴美 請認明官方網站2019-03-26 13:08
戰略顧問挨批 總統府：蔡總統晉用兩人將陸續退伍2019-03-26 12:21
軍人公開表達政治立場 退將：國防部媚上逢迎後患無窮2019-03-26 04:03
有樣學樣：現役士官長投書 讚揚蔡英文批藍營2019-03-25 22:03
熱門文章
韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你2019-03-28 12:12
韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機2019-03-27 22:48
孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」2019-03-28 08:34
陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」2019-03-28 12:26
影╱韓國瑜返台 機場外獨派與韓粉引爆衝突2019-03-28 13:43
【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事2019-03-28 11:44
不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰2019-03-28 08:00
政院拍板！酒駕致死或重傷結果 最高可判處死刑2019-03-28 11:07
韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉2019-03-28 09:00
吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張2019-03-28 00:30
選總統「大的在後頭」內藏玄機 韓國瑜所指的大尾是他？2019-03-28 12:13
遠見專訪／賴清德：原想退休睡到自然醒 立委補選逼我站出來2019-03-28 15:03
有人揚言「小港炸瑜」韓國瑜中午返台警方嚴陣以待2019-03-28 10:06
律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活2019-03-27 20:22
總統候選人想掌握黨機器？吳敦義：我可以請假3個月2019-03-28 13:21
影／韓國瑜中午抵台！韓粉機場掛紅布條、舉牌高喊「選總統」2019-03-28 11:00
【即時短評】酒駕撞死人終於可以判死刑 然後呢？2019-03-28 11:41
影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統2019-03-28 13:33
蔡英文華府智庫視訊 提醒台政治人物避免陷入中國陷阱2019-03-28 07:01
韓國瑜拜會中聯辦 國安局先說不違法 後又改口…2019-03-28 00:12
海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水2019-03-28 11:51
廈門搭機返台 韓國瑜：這七天是愉快的賣菜郎2019-03-28 10:27
就挺韓國瑜 高市議長力擋綠議員：罵我鴨霸隨便你們2019-03-28 18:03
新聞眼／英德陣營互叫陣 戰到底恐難避免2019-03-28 00:02
韓國瑜抨扁家父子「怎麼回事」 陳致中：沒有其他說明2019-03-28 16:16
影／韓國瑜返抵高雄 媒體追逐上百人接機2019-03-28 11:58
擔心蔡英文沒輸的本錢？林濁水：重要的是有無贏的本錢2019-03-28 08:33
陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？2019-03-28 12:21
開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪2019-03-28 14:04
見中聯辦遭批評 韓國瑜：市長哪有權賣台2019-03-28 15:09
日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙2019-03-27 20:54
韓國瑜返國發火 左抨民進黨右批扁家父子2019-03-28 13:42
韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了2019-03-28 12:29
六都施政滿意度新北第二 侯友宜：就職百天尚無大成績2019-03-28 16:59
韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知2019-03-28 12:51
統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕2019-03-28 10:58
選舉年湊一腳？日媒將刊「李登輝秘錄」連載2019-03-27 21:30
入境廳滿是韓粉！韓國瑜中午返高 機場和警方高度警戒2019-03-28 11:02
8000廈門遊客 將分批來高雄旅遊2019-03-28 00:25
超強！韓國瑜結束7天拼經濟之旅 共簽下53億訂單2019-03-28 11:44
留言