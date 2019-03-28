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嚴德發：中共「一國兩制」就是要消滅中華民國

2019-03-28 16:32聯合報 記者洪哲政╱即時報導

針對中共近期所提「一國兩制」方案，國防部長嚴德發今天回應表示，這個方案就是矮化我們中華民國為地方政府、消滅中華民國的言論，站在維護中華民國憲法的立場，國軍絕對反對一國兩制，維護中華民國。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發報告「潛艦國造執行進度」，並備質詢。海軍司令黃曙光將親自向朝野立委報告潛艦國造進度。

嚴德發受訪表示，中共近期提出的「一國兩制」台灣方案，就是矮化我們中華民國為地方政府，消滅中華民國的言論，站在維護中華民國憲法的立場，國軍絕對反對一國兩制，維護中華民國。

國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
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中華民國一國兩制嚴德發

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