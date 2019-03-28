多圖／新社基地周六開放 陸軍籲多搭接駁車
陸航602旅所在的台中新社基地，本周六（30日）將舉行「國防知性之旅」基地開放，今天（28）軍方舉行全兵力預演，邀請媒體與地方團體、學校參觀。這是民國100年之後，新社基地首度舉行開放活動，也是今年上半年最後一場基地開放。接下來要到8月10日，花蓮空軍基地開放。
由於新社地區道路狹窄，因此陸軍特別與台中市府合作，開闢五線免費接駁專車，呼籲民眾盡量不要開車前來。接駁公車的上車地點，分別是太原火車站、后里花博展區、花博神岡停車場、洲際棒球場停車場、東勢河濱公園停車場。
基地開放的節目，先由國軍人形氣偶舞蹈開場，隨即是陸軍樂儀隊的操槍表演。動態操演，包含陸航五款直升機（AH-64E、AH-1W、UH-60M、OH-58D、CH-46SD）空中分列、空軍F-16、經國號戰鬥機衝場、AH-64E與AH-1W飛行性能展示、神龍小組高空跳傘、陸航CH-47火災與空勤總隊UH-60空中灑水救火、UH-60支援人員搜救、特戰指揮部徒手戰技演練，最後又是陸軍最常演出的「空地整體作戰」，演練基地被敵突擊隊攻擊，陸軍結合航空、特戰、裝甲、砲兵等單位，包圍殲滅入侵敵軍。
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