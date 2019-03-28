海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水

2019-03-28 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今天上午針對潛艦國造召開秘密會議，邀請國防部長嚴德發、海軍司令黃曙光報告「潛艦國造執行進度」。海軍強調，在整個潛艦生產過程中，不論國產自製或外購，含輸出入許可都已全數取得，是100%取得。有些裝備輸出許可是須獲得相關國家政府同意，部分則為商售，不需輸出許可，一艘船艦所需707件文件，所需輸出計可都已取得。首艘原型艦設計含工程施工，預計在113年第4季下水。

立法院外交及國防委員會今天上午針對潛艦國造召開秘密會議。礙於軍方保密要求，與會朝野立委對會議內容低調以對。國民黨立委江啟臣表示，會議目的在檢視確保海軍有整合系統的能力，國家給了這些錢，海軍要確保任務達成，否則不是只有浪費錢的問題，代價非常大。而海軍既然有信心，就務必要完成。但對海軍提出輸出許可真假與否，與會朝野立委會後多以機密為由不表意見。

潛艦國造第一階段原型艦總預算493億元，108年預算75.1億元已三讀通過。據了解，海軍今年3月完成合約設計，雖然預算已通過，但今天特別舉行秘密會議邀請台船、海軍與國防部說明現在進度。合約設計有707項文件，目前已審議完畢，改進缺失報告則有待台船與海軍進一步討論。

海軍表示，潛艦國造細部設計部分，在整個潛艦生產過程中，不論國產自製或外購，輸出入許可都已全數取得，「是100%取得」。有些裝備輸出許可是須獲得相關國家政府同意，部分則為商售，不需輸出許可，一艘船艦所需707件文件，所有廠商輸出計可都已取得。設計含工程施工，原型艦預計在113年第4季下水。