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現役軍人對政治表態 嚴德發籲專注戰訓本務

2019-03-28 09:31聯合報 記者洪哲政╱即時報導

對於陸續有國軍官兵具名公開對政治議題發表看法，國防部長嚴德發上午在立法院呼籲，國軍同仁都能專注戰訓本務，不宜在臉書或社群發表這些言論，希望專注戰訓本務較妥。但他對官兵公開表達反對「一國兩制」，嚴德發表達力挺態度。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發報告「潛艦國造執行進度」，並備質詢。海軍司令黃曙光將親自向朝野立委報告潛艦國造進度。

針對台美軍事合作進度，嚴會前受訪表示，感謝美方對台美軍事交流的支持，雙方在這個地區是親密的戰略夥伴，任何軍事交流都要考量三件事：第一、國家戰略利益；第二、防衛戰力的提升一定有幫助；第三、共同維護區域穩與安全。在此基礎上，我方感謝台美軍事交流合作。

嚴德發表示，近期有兩位，一個官一位士在個人臉書上發表言論，言論內容多半是支持國家政策，維護中華民國主權、領土與人民安全，這是個人意見。但考量社會觀感，希望國軍同仁都能專注戰訓本務，不宜在臉書或社群發表這些言論，希望專注戰訓本務較妥，國防部已作宣導。

對於官兵在公開表達反對一國兩制，嚴德發表示，中共提出一國兩制方案，就是矮化中華民國政府、消滅中華民國的言論，站在中華民國憲法，我們絕對反對一國兩制，維護中華民國。

國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
國防部長嚴德發。記者洪哲政/攝影
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嚴德發中華民國一國兩制

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