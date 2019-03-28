現役軍人對政治表態 嚴德發籲專注戰訓本務

2019-03-28 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



對於陸續有國軍官兵具名公開對政治議題發表看法，國防部長嚴德發上午在立法院呼籲，國軍同仁都能專注戰訓本務，不宜在臉書或社群發表這些言論，希望專注戰訓本務較妥。但他對官兵公開表達反對「一國兩制」，嚴德發表達力挺態度。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發報告「潛艦國造執行進度」，並備質詢。海軍司令黃曙光將親自向朝野立委報告潛艦國造進度。

針對台美軍事合作進度，嚴會前受訪表示，感謝美方對台美軍事交流的支持，雙方在這個地區是親密的戰略夥伴，任何軍事交流都要考量三件事：第一、國家戰略利益；第二、防衛戰力的提升一定有幫助；第三、共同維護區域穩與安全。在此基礎上，我方感謝台美軍事交流合作。

嚴德發表示，近期有兩位，一個官一位士在個人臉書上發表言論，言論內容多半是支持國家政策，維護中華民國主權、領土與人民安全，這是個人意見。但考量社會觀感，希望國軍同仁都能專注戰訓本務，不宜在臉書或社群發表這些言論，希望專注戰訓本務較妥，國防部已作宣導。