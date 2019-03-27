親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

海軍今在東部外海秘密進行大規模海空操演

2019-03-27 16:42聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍今日動員包括紀德艦等十餘艘主戰、輔戰艦艇，結合空軍、陸航戰機、直升機，在東部外海進行大規模海空操演。海軍司令部證實，這是例行性「精實訓練」。

官員指出，這項操演簡而言之，就是艦艇「下基地」，過去多在高雄外海實施，這次在東部外海實施，各級艦艇才會雲集花蓮港。

海軍司令部則表示，有關花蓮外海操演，為海軍年度計畫例行性「精實訓練」。海軍否認操演是任何形式的校閲預演。

海軍今日動員包括紀德艦等十餘艘主戰、輔戰艦艇，結合空軍、陸航戰機、直升機，在東部...
海軍今日動員包括紀德艦等十餘艘主戰、輔戰艦艇，結合空軍、陸航戰機、直升機，在東部外海進行大規模海空操演。本報系資料照
分享

海軍直升機空軍

相關新聞

「塔利班」佛地魔東山再起 國防高研署兩項資料探勘計畫抵禦

2019-03-27 15:48

陸軍少校具名批評兩岸和平協議 國防部：無此人

2019-03-27 13:14

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

官兵各自政治表態？國防部強調傳承黃花崗先烈

2019-03-26 20:04

美艦通過台海 共軍：已向美方表達關切

2019-03-26 19:22

敦睦艦隊遇大風浪 支隊長：這才訓得出好水手

2019-03-26 17:24

美海巡艦首次通過台海 蔡總統：體現自由航行權

2019-03-26 15:41

影／AIT：民眾申請ESTA赴美 請認明官方網站

2019-03-26 13:08

戰略顧問挨批 總統府：蔡總統晉用兩人將陸續退伍

2019-03-26 12:21

軍人公開表達政治立場 退將：國防部媚上逢迎後患無窮

2019-03-26 04:03

有樣學樣：現役士官長投書 讚揚蔡英文批藍營

2019-03-25 22:03

長知識！通過台海的美國海巡艦曾有擊沉潛艇「戰功」

2019-03-25 17:44

美軍作戰艦與海巡艦穿越台灣海峽　國防部：全程掌握

2019-03-25 10:21

張哲平寄中華民國飛鷹徽章 詮釋飛虎隊歷史話語權

2019-03-25 00:17

基隆參觀敦睦支隊 把握今天

2019-03-24 23:34

海軍武昌艦敦睦出航前 連續兩位士兵墜碼頭摔傷

2019-03-24 21:07

F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40

參謀總長訪美 專家：美方曾趁機釋放台美軍事合作計劃

2019-03-24 17:19
看更多

熱門文章

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化

2019-03-26 19:34

港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」

2019-03-27 12:25

【重磅快評】沒得到祝福的韓國瑜 為何膽大中氣足？

2019-03-26 18:19

「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎

2019-03-26 19:56

孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉

2019-03-27 10:26

創紀錄 NCC對中天新聞台做出七種處分、開罰百萬

2019-03-27 15:24

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

2019-03-26 17:40

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05

新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心

2019-03-26 21:52

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

戰火再起？賴清德新書 爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗

2019-03-27 00:42

韓國瑜訪陸 AIT臉書分享國務院一國兩制影響報告

2019-03-26 19:31

2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡

2019-03-26 18:30

批陳明通和港官員見面也未公開 蔣萬安：有嘴說別人

2019-03-27 13:50

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會

2019-03-27 09:52

韓國瑜大陸拚農漁訂單 陳吉仲希望他帶回非洲豬瘟訊息

2019-03-27 12:53

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

影／會後才提中華民國遭綠批馬後砲 韓國瑜：民進黨自相矛盾

2019-03-26 17:35

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

韓國瑜登陸成果 國台辦：廈門將組織8000人赴高雄旅遊

2019-03-27 10:49

柯志恩宣布選板橋立委 自爆有5個精彩的「第一次」

2019-03-26 18:26

韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍

2019-03-27 06:37

王金平拜會馬英九 接著會面韓國瑜

2019-03-27 09:56

韓國瑜出訪所獲訂單 港媒：中共安排送禮

2019-03-27 12:13

陸委會要訂韓國瑜條款 柯Ｐ：要管理可以，但別管太多

2019-03-27 10:53

藍主委籲黨中央徵召出征艱困選區 吳志揚：很難的抉擇

2019-03-27 11:29

影／國民黨徵召2020選總統 韓國瑜：現在不在考量之內

2019-03-26 21:35

酒駕重罰三讀！同車連坐處罰、累犯強制裝「酒精鎖」

2019-03-27 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top