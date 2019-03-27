海軍今在東部外海秘密進行大規模海空操演

2019-03-27 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍今日動員包括紀德艦等十餘艘主戰、輔戰艦艇，結合空軍、陸航戰機、直升機，在東部外海進行大規模海空操演。海軍司令部證實，這是例行性「精實訓練」。

官員指出，這項操演簡而言之，就是艦艇「下基地」，過去多在高雄外海實施，這次在東部外海實施，各級艦艇才會雲集花蓮港。