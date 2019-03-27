「塔利班」佛地魔東山再起 國防高研署兩項資料探勘計畫抵禦

2019-03-27 15:48 聯合新聞網 商周出版



塔利班游擊隊去年在阿富汗西部襲擊警方車隊，造成至少22名警察喪命。 美聯社 分享 facebook

佛地魔東山再起

阿富汗東部唯一的南島風情酒吧採用一套很稀奇的支付方案。位於賈拉拉巴德（Jalalabad）城中那處設施裡面有一幅標誌，簡單寫了「提供資料，你就可以領啤酒」。這個想法是，任何人（或就是任何外國人，因為阿富汗人不准喝酒）都可以上載資料存入店裡泰姬陵賓館的一兆位元組硬碟，就可以換到一杯免費啤酒，提供單位是協同打擊力量（Synergy Strike Force），就是經營那家店的美國平民團體的非正式名稱。

顧客可以貢獻任何類型資料──地圖、PowerPoint幻燈片組或者影像、照片等。他們還可以拷貝硬碟裡面的資料。那項所謂的「啤酒換資料」方案牽涉到資料合併作業，資料則得自人道主義工作者、私營保安約聘人員、部隊以及任何願意貢獻的人士。協同打擊力量並不是個軍事單位，也不是政府機構，連私營公司都稱不上；它只是一群三教九流西方人士自己選定的名稱，那群奇特人士在開設那家南島風情酒吧的旅館工作並從事各項開發計畫（另有些人是志工）。

協同打擊力量的資料換啤酒交易方案是技術烏托邦美夢的純粹體現，落實了近年來萌發自駭客界的自由資訊和公民賦權意識。只是沒有人料想到，這處烏托邦竟然是在阿富汗混亂情勢下創造出現，更別提那座賈拉拉巴德城還一度是賓．拉登的大本營。或者更不敢讓人相信的是，協同打擊力量很快就會引起國防高研署的注意，在那時候，該署正掉頭回顧過往歷史，再次觸及它的敏捷元素，重啟它最富雄心壯志也最具爭議性的暫時研究作為。

國防高研署對開放源頭資源之潛力的興趣，在阿富汗一個關鍵時點萌現。二○○九年一月，歐巴馬宣誓就任美國第四十四任總統，阿富汗戰爭已經進入第八年，然而當初二○○一年美國入侵後迅速瓦解的塔利班政權，這時也東山再起，在各省挑戰脆弱的統治權威。幾十年前在越南推行的戡亂教條，這時也重新成為時尚。

（本文出自《軍事科技幻想工程》，莎朗．魏因貝格（Sharon Weinberger）著，蔡承志譯，商周出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 越南過後將近四十年，彼得雷烏斯將軍和他的追隨者重新高舉高研署的「光榮失敗」元素，化為一套現代化的戡亂論（counterinsurgency，縮略COIN），並視之為一種「心理和精神戰」，強調為當地民眾提供安全保障。根據記者弗雷德．卡普蘭（Fred Kaplan）所述，「對彼得雷烏斯的思維帶來最大影響的著述」是一部戡亂著作，那是在一九六○年代早期，國防高研署在敏捷計畫名目下資助法國軍官加呂拉撰寫的專書。加呂拉默默無聞數十年，這時才獲彼得雷烏斯提拔，讓他的作品重見天日，把其中一些元素納入一部新的戡亂手冊。

手冊經常引述的「目標是民眾」句子，正是出自加呂拉在國防高研署資助下完成的阿爾及利亞研究。在伊拉克，戡亂獲稱頌為一次成功，把彼得雷烏斯和新一代「戡亂達人」（COINdinistas，這是那群新崛起的專家自封的稱號）抬舉到接近搖滾巨星的地位。《華盛頓郵報》記者葛雷格．賈菲（Greg Jaffe）寫道，「到了二○○九年，〔戡亂〕也被舉奉為緩和美國在阿富汗日漸慘烈苦難的解答。」

國防高研署在二○○九年也回歸戡亂。該署在那年發起一項抱負遠大的資料探勘先導計畫，正是當初在上個十年期間，釀成該機構流傳最廣公關災難的那項工作。不過國防高研署這次的計畫焦點有別於全面資訊識別的意圖，並不試行剷除美國境內的恐怖分子，而是著眼於阿富汗。

國防高研署最後把兩項資料探勘計畫帶進了阿富汗：一項是高度機密的資料分析案，目的是預測叛亂分子攻擊，而其依循藍本則是亞馬遜等公司用來預測顧客購買行為的「大數據」科學；另一項計畫則是以一種社會網絡新興科學為本，試圖在人道主義工作假面矯飾下，徵募不知情的阿富汗平民百姓來為美國軍隊刺探情報。於是國防高研署在越南之後的第一次戰地布署行動，便從一群用意良善的信念駭客開始，在阿富汗唯一的南島風情酒吧拿啤酒交換他們的資料。

（本文出自《軍事科技幻想工程》，莎朗．魏因貝格（Sharon Weinberger）著，蔡承志譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）