陸軍少校具名批評兩岸和平協議 國防部：無此人

2019-03-27 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



不斷有現役軍人以網路社群貼文或媒體投書方式，對兩岸政治議題公開表達意見。在國民黨擬參選總統人朱立倫提出與習近平簽署和平宣言的論述後，今天又有自稱楊姓陸軍少校投書媒體批評。但國防部上午否認此人為現役官兵，「沒有這個人」。國民黨立委馬文君則要求國安局就軍人若未不維持中立的後果，作出研析報告。

繼有國外受訓女性少校與空軍士官長透過社群貼文或投書對政治議題公開表態後，今天又有署名楊服平的陸軍少校投書媒體，直接批評有政治人物提出「希望在有戰地意義的金門，與中共領導人習近平簽和平協議的想法」。自稱楊姓少校者這篇刊登在「自由時報」的投書內容批評指出：中共一黨專政一成不變，如今政治人物高唱著兩岸和平統一，難道台灣這70年的艱辛道路都是白走的嗎？當年陣亡將士的鮮向是白流的嗎？

國家安全局長彭勝竹上午應邀列席立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，國民黨立委馬文君指出，如果軍人不維持中立，會有什麼後果？她要求國安局作一份研究報告。

她表示，軍人是一個有武裝的特殊身份，持有武器，若軍人未保持中立，違反國際共通法則，會怎麼樣？彭勝竹則表示，國軍早已宣示保持中立。