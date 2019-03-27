親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
願景／隱私網戰
政治
軍事
綜合

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

鬼影行動？ 北韓駐西班牙大使館遭「突襲」懸案

陸軍少校具名批評兩岸和平協議 國防部：無此人

2019-03-27 13:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

不斷有現役軍人以網路社群貼文或媒體投書方式，對兩岸政治議題公開表達意見。在國民黨擬參選總統人朱立倫提出與習近平簽署和平宣言的論述後，今天又有自稱楊姓陸軍少校投書媒體批評。但國防部上午否認此人為現役官兵，「沒有這個人」。國民黨立委馬文君則要求國安局就軍人若未不維持中立的後果，作出研析報告。

繼有國外受訓女性少校與空軍士官長透過社群貼文或投書對政治議題公開表態後，今天又有署名楊服平的陸軍少校投書媒體，直接批評有政治人物提出「希望在有戰地意義的金門，與中共領導人習近平簽和平協議的想法」。自稱楊姓少校者這篇刊登在「自由時報」的投書內容批評指出：中共一黨專政一成不變，如今政治人物高唱著兩岸和平統一，難道台灣這70年的艱辛道路都是白走的嗎？當年陣亡將士的鮮向是白流的嗎？

國家安全局長彭勝竹上午應邀列席立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，國民黨立委馬文君指出，如果軍人不維持中立，會有什麼後果？她要求國安局作一份研究報告。

她表示，軍人是一個有武裝的特殊身份，持有武器，若軍人未保持中立，違反國際共通法則，會怎麼樣？彭勝竹則表示，國軍早已宣示保持中立。

但馬文君說，宣示和作為不一樣，過去軍人可以投稿，但會用化名，不會把自己身份表露出來，今天此軍人可公開具名支持特殊對象與政黨，而下次有其他軍人要支持其他政黨或支持統一可不可以？有軍人出面表達支持兩岸統一可不可以？對軍人行政不中立有什麼後果，她請國安局作出研析。

國家安全局長彭勝竹（右）上午應邀列席立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國...
國家安全局長彭勝竹（右）上午應邀列席立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，國民黨立委馬文君指出，如果軍人不維持中立，會有什麼後果？她要求國安局作一份研究報告。翻攝立法院直播畫面
分享

軍人國安局馬文君

相關新聞

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

官兵各自政治表態？國防部強調傳承黃花崗先烈

2019-03-26 20:04

美艦通過台海 共軍：已向美方表達關切

2019-03-26 19:22

敦睦艦隊遇大風浪 支隊長：這才訓得出好水手

2019-03-26 17:24

美海巡艦首次通過台海 蔡總統：體現自由航行權

2019-03-26 15:41

影／AIT：民眾申請ESTA赴美 請認明官方網站

2019-03-26 13:08

戰略顧問挨批 總統府：蔡總統晉用兩人將陸續退伍

2019-03-26 12:21

軍人公開表達政治立場 退將：國防部媚上逢迎後患無窮

2019-03-26 04:03

有樣學樣：現役士官長投書 讚揚蔡英文批藍營

2019-03-25 22:03

長知識！通過台海的美國海巡艦曾有擊沉潛艇「戰功」

2019-03-25 17:44

美軍作戰艦與海巡艦穿越台灣海峽　國防部：全程掌握

2019-03-25 10:21

張哲平寄中華民國飛鷹徽章 詮釋飛虎隊歷史話語權

2019-03-25 00:17

基隆參觀敦睦支隊 把握今天

2019-03-24 23:34

海軍武昌艦敦睦出航前 連續兩位士兵墜碼頭摔傷

2019-03-24 21:07

F-16繞著轟六「桶滾」？空軍：大陸媒體假消息

2019-03-24 19:40

參謀總長訪美 專家：美方曾趁機釋放台美軍事合作計劃

2019-03-24 17:19

酒駕零容忍！陸軍設黑白無常靈堂 官兵休假前先體驗

2019-03-24 16:46
看更多

熱門文章

立院三讀通過！ 酒駕累犯考照後 強制加裝酒精鎖

2019-03-26 15:57

真不選總統？韓國瑜：老鼠偷拖鞋 大的在後頭！

2019-03-27 10:18

陳吉仲罵貢寮鮑跌到300元是假消息 吳勝福：歡迎來告

2019-03-26 15:14

徵召韓國瑜選總統李佳芬選市長？ 韓國瑜怒：惡意醜化

2019-03-26 19:34

甘比亞與美海軍演習 我援贈的海鷗快艇被操成這樣

2019-03-27 02:50

【重磅快評】沒得到祝福的韓國瑜 為何膽大中氣足？

2019-03-26 18:19

「韓劉會」陸委會要開罰 韓國瑜：我像會害怕樣子嗎

2019-03-26 19:56

民調／韓國瑜勝蔡英文3百分點 輸賴清德2.6百分點

2019-03-27 10:42

影／韓國瑜搭動車抵達廈門 民眾不滿管制鳴喇叭抗議

2019-03-26 14:18

大陸課本有中華民國！ 律師批韓國瑜用「過去式」談主權

2019-03-26 21:39

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

2019-03-26 17:40

回應外交「撒錢」 蔡英文：台灣有責任照顧其他國家

2019-03-26 15:49

陸委會設「韓國瑜條款」 縣市長赴港澳 擬修法管理

2019-03-27 00:05

金山人語／大局已定 韓國瑜必選

2019-03-26 14:58

孫大千：韓國瑜是唐三藏 人人都要分他一口肉

2019-03-27 10:26

新華社時評：韓國瑜大陸行戳中民進黨玻璃心

2019-03-26 21:52

陳菊提告 蔡總統「我尊重菊姐的決定」

2019-03-26 15:10

獨／行政院將與LINE合作 共同打擊假消息

2019-03-26 18:48

挾近27萬黨員 妙天：願幫柯文哲連署參選總統

2019-03-27 11:03

韓國瑜說「2020不在考量內」 柯文哲聽了大笑回14字

2019-03-27 11:04

港媒爆料：韓國瑜53億訂單 「老闆就是中共」

2019-03-27 12:25

郭董LINE@帳號開張 韓粉暴動了：搭檔韓總選總統

2019-03-27 09:00

直言集／祭韓國瑜條款 恐激化藍綠對抗

2019-03-27 00:42

朱立倫攤牌！ 促吳直接找韓談徵召

2019-03-27 00:37

韓國瑜訪陸 AIT臉書分享國務院一國兩制影響報告

2019-03-26 19:31

2020國民黨內僵局何解？ 謝龍介：等韓國瑜一起喝咖啡

2019-03-26 18:30

再會馬英九 王金平：與韓國瑜心意相通沒有改變

2019-03-27 10:06

朱立倫承認韓國瑜網路聲量或民調 都是最強的

2019-03-27 08:59

「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

2019-03-27 10:44

【重磅快評】除了韓國瑜 還有誰能團結民進黨？

2019-03-27 09:15

敏感時刻… 臉書貼一國兩制報告 AIT：用意「不言可喻」

2019-03-27 00:50

對韓國瑜開罰變錦衣衛？ 陳明通：我們是正當的陸委會

2019-03-27 09:52

影／會後才提中華民國遭綠批馬後砲 韓國瑜：民進黨自相矛盾

2019-03-26 17:35

謝長廷回應6年前訪問香港見中聯辦 對良心負責

2019-03-26 20:51

農委會進口蒜頭扯謊？雲林菜農打臉陳吉仲

2019-03-26 15:56

韓國瑜拚43億訂單 謝龍介：後續ECFA免稅項目會更多

2019-03-26 15:04

柯志恩宣布選板橋立委 自爆有5個精彩的「第一次」

2019-03-26 18:26

韓國瑜登陸成果 國台辦：廈門將組織8000人赴高雄旅遊

2019-03-27 10:49

韓國瑜笑稱可選澳門特首 呂秀蓮：韓可遷戶籍

2019-03-27 06:37

韓國瑜訪陸最後一站 抵廈門拚經濟數字往上推升

2019-03-26 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top